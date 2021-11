Google assure à la CMA britannique que son Privacy Sandbox n’entravera pas la concurrence

Google a apporté plusieurs modifications à ses engagements antérieurs concernant ses propositions Privacy Sandbox, notamment en donnant à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés un rôle plus important et une surveillance de son plan visant à supprimer les cookies tiers de Chrome.

Dans un article de blog, Google a déclaré que ces révisions « soulignent notre engagement à garantir que les modifications que nous apportons dans Chrome s’appliqueront de la même manière aux produits de technologie publicitaire de Google qu’à tout tiers ». Les engagements révisés permettent également à l’AMC et au Commissariat à l’information de superviser et d’orienter le développement et la conception des API Privacy Sandbox.

L’ensemble d’engagements le plus récent s’appuie sur les propositions précédentes de Google, qui détaillaient la manière dont il s’éloignerait du suivi des cookies sur les ordinateurs portables et les appareils mobiles, y compris les téléphones Android. L’AMC a lancé une consultation de marché sur ces propositions en juin, dans le but d’assurer une concurrence loyale sur les marchés de la publicité numérique.

Ces engagements ont maintenant été élargis avec quelques changements. En résumé, les engagements révisés visent à rassurer les régulateurs sur le fait que Google n’aura pas d’accès dérobé au Privacy Sandbox, qui pourrait être exploité pour obtenir un avantage injuste. Google a accepté de nommer un administrateur de surveillance approuvé par la CMA afin d’accomplir cela. Les nouveaux engagements incluent également des restrictions d’auto-préférence plus strictes, ainsi que des clarifications sur les limites internes des données auxquelles Google peut accéder, qui seront surveillées par l’administrateur.

Le géant de la recherche a également proposé de « s’assurer que le rôle du CMA et le processus CMA en cours sont mentionnés dans les principales annonces publiques de Google ». Une autre exigence est que Google demande à ses employés de ne pas faire de réclamations aux clients qui contredisent les engagements, selon la CMA.

Google a également accepté de reporter la mise en œuvre de sa proposition de budget de confidentialité afin de « répondre aux préoccupations concernant la suppression par Google de fonctionnalités ou d’informations avant que le bac à sable de confidentialité ne change complètement ». La période de surveillance de la CMA a également été étendue à six ans « à compter de la date de toute décision d’accepter les engagements modifiés de Google », contre environ cinq ans auparavant.

Le CMA est désormais prêt à recueillir des commentaires sur l’ensemble élargi d’engagements jusqu’à 17 h 00 le 17 décembre. Google s’engage à appliquer ces engagements à l’échelle mondiale si le CMA les accepte, tout comme le premier ensemble.

