Google au CES 2022 : Apporter Fast Pair à toutes les choses

TL;DR

L’événement Google CES 2022 a vu l’annonce de la prise en charge de Fast Pair sur les Chromebooks, Android TV et les appareils connectés compatibles Matter. La mise à jour vous permettra de configurer un Chromebook à l’aide d’un téléphone Android. Plus tard cette année, vous pourrez utiliser des clés de voiture numériques et des commandes à distance pour votre voiture. Cela concernera d’abord les véhicules de BMW et Volvo.

Dans le cadre du CES 2022, Google a annoncé une multitude de fonctionnalités qui sont principalement centrées sur l’amélioration de l’interconnectivité entre ses propres systèmes d’exploitation ainsi que sur la réduction des frictions entre les périphériques connectés et les hubs intelligents.

De plus, la société se concentre sur l’amélioration de l’expérience de la voiture connectée grâce à une série de mises à jour de fonctionnalités, notamment, mais sans s’y limiter, les clés de voiture numériques et les commandes basées sur Google Assistant.

Google CES 2022 : tout jumeler rapidement

Le service de connexion rapide de Google pour les écouteurs gagne lentement et régulièrement du terrain depuis son annonce en 2017. En combinant le protocole Bluetooth Low Energy et les services de localisation, Fast Pair permet de découvrir et de coupler facilement des appareils comme des écouteurs avec votre Téléphone Android. La fonctionnalité est fonctionnellement similaire à l’appairage et au partage transparents d’AirPod entre les appareils iOS et Mac.

Lire la suite: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil

Maintenant, dans le cadre de ses annonces CES 2022, Google prévoit d’apporter Fast Pair à Google TV et à d’autres appareils Android TV. Prévue pour être déployée dans les mois à venir, la nouvelle fonctionnalité devrait vous permettre de coupler rapidement des écouteurs ou de véritables écouteurs sans fil à votre téléviseur intelligent basé sur Android TV. De plus, Fast Pair pour écouteurs devrait également faire son chemin vers les Chromebooks dans les semaines à venir.

S’appuyant sur le thème de l’interconnectivité, Google inclut également la possibilité de changer de flux audio. Pensez à basculer les flux audio d’une tablette vers un téléphone Android ou vice-versa sans avoir à modifier les paramètres d’appairage de l’appareil. La fonctionnalité sera disponible sur les tablettes, les téléphones et les Chromebooks Android.

Configurons votre Chromebook

Plus tard cette année, il sera possible de configurer un Chromebook à l’aide d’un appareil Android couplé. Nous nous attendons à ce que la fonctionnalité fonctionne de la même manière que les appareils Android TV. Vous pourrez transférer des informations de compte et Wi-Fi via Bluetooth pendant le processus de configuration.

L’intégration multiplateforme va au-delà du simple partage d’appareils audio couplés. Selon Google, dans les mois à venir, les utilisateurs pourront afficher et répondre aux messages et aux chats à partir de téléphones sans avoir besoin d’applications supplémentaires. Les utilisateurs pourront également afficher et partager des photos et des vidéos d’un téléphone Android vers un Chromebook à l’aide de la pellicule sur le hub téléphonique.

Outre les Chromebooks et les appareils Android, Google prend également en charge les appareils compatibles Fast Pair to Matter. Cela devrait contribuer grandement à réduire les frictions lors de l’ajout d’un appareil fraîchement connecté à votre maison intelligente.

Alors que les utilisateurs d’Apple peuvent depuis longtemps déverrouiller leurs téléphones et ordinateurs portables à l’aide d’une Apple Watch, la même chose n’a pas été une option pour les utilisateurs de la plate-forme de Google. Cela est sur le point de changer avec le déverrouillage de confiance à venir sur les Chromebooks et les téléphones Android. La fonctionnalité permettra à une montre connectée Wear OS couplée de déverrouiller votre appareil.

Les véhicules connectés s’enrichissent

Sur le thème du déverrouillage des appareils, Google annonce également la prise en charge des clés de voiture numériques pour une sélection de véhicules BMW. Lorsqu’il sera déployé, il nécessitera l’utilisation d’un téléphone avec prise en charge Ultra-Wideband. De plus, il sera également possible de partager des clés à distance avec une famille ou des amis de confiance.

Vous cherchez à intégrer votre voiture dans votre maison intelligente ? Cela arrive aussi. Limité aux véhicules Volvo dans un premier temps, les utilisateurs pourront régler les paramètres du thermostat ainsi que verrouiller ou déverrouiller la voiture. Ils pourront même vérifier l’état de la batterie une fois la fonctionnalité déployée plus tard au printemps.

Les mises à niveau à venir d’Android Auto et des systèmes d’infodivertissement alimentés par le système d’exploitation Android Automotive augmenteront le nombre d’applications prises en charge. Ceux qui utilisent Android Auto pourront afficher et accepter les trajets en utilisant des services tels que Lyft et Kakao Mobility. Pendant ce temps, les applications de divertissement vidéo telles que YouTube seront accessibles sur l’écran de la voiture pendant le stationnement. Ce dernier est à nouveau limité aux voitures Volvo au lancement.

Il y a beaucoup à attendre ici pour les utilisateurs pleinement investis dans l’écosystème de Google !

commentaires