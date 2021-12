Google augmente les valeurs d’échange des anciens iPhone pour le Pixel 5a 5G

Alors que les achats de vacances battent leur plein, le Google Store poursuit ses offres Black Friday avec une poignée de nouvelles offres. Le plus notable fournit des valeurs d’échange améliorées pour les iPhones plus anciens lors de l’achat du Pixel 5a.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 décembre, le Google Store augmente ses valeurs d’échange pour les téléphones Apple sortis entre 2017 et 2018. Lors de l’achat d’un Pixel 5a, l’échange de votre iPhone X, XR, XS ou XS Max vaut 100 $ de plus que à un achat de Pixel 6/Pro.

Les valeurs d’échange pour l’iPhone 11 et les versions plus récentes sont inchangées entre le Pixel 5a et 6. Il est intéressant de noter que Google augmente les valeurs d’échange pour le 5a plutôt que pour le 6, mais la société pourrait cibler un public non phare avec cela. accord. Plus précisément, ceux qui ont un ancien appareil iOS utilisé comme pièce de rechange et pourraient être intéressés par un Pixel d’entrée de gamme.

Au sommet de cette gamme, vous obtenez essentiellement le Pixel 5a, qui est actuellement réduit de 50 $ à 399 $, gratuitement. Le tableau ci-dessous suppose que votre ancien téléphone, ainsi que son écran, s’allument et sont exempts de fissures. Appuyez sur le bouton « Démarrer l’échange » avant d’ajouter le téléphone à votre panier.

Téléphone d’échange

Espace de rangement

Pour Pixel 6/Pro

Pour le Pixel 5a 5G

iPhone 7 128 Go 69 $ 90 $ iPhone 8 64 Go 160 $ ​​235 $ 128 Go 170 $ 245 $ 256 Go 180 $ 255 $ iPhone 8 Plus 64 Go 190 $ 240 $ 128 Go 200 $ 250 $ 256 Go 210 $ 260 $ iPhone X 64 Go 205 $ 305 $ 256 Go 215 $ 315 $ iPhone XR 64 Go 225 $ 325 $ 128 Go 230 $ 330 $ 256 Go 240 $ 340 $ iPhone XS 64 Go 235 $ 335 $ 256 Go 255 $ 355 $ 512 Go 265 $ 365 $ iPhone XS Max 64 Go 295 $ 395 $ 256 Go 315 $ 415 $ 512 Go 335 $ 435 $ iPhone 11 64 Go 395 $ 395 $

Le crédit d’échange du téléphone sera émis sous forme de remboursement sur la carte de crédit utilisée pour l’achat du téléphone sur le Google Store ou sous la forme d’un crédit en magasin si le téléphone acheté a déjà été retourné.

Les téléphones envoyés pour échange doivent être reçus dans les 30 jours suivant le début du processus d’échange, à condition que l’appareil acheté n’ait pas été retourné pendant cette période.

Le Google Store a fait quelque chose de similaire pour le 4a 5G – au lieu du Pixel 5 – l’année dernière lors de l’échange d’anciens téléphones Pixel, mais nous n’avons pas encore vu d’augmentation des valeurs d’échange pour les anciens appareils Google ce matin.

Le Pixel 5a est doté d’un écran OLED de 6,34 pouces 2400 x 1080 avec une caméra frontale perforée de 8 MP dans le coin supérieur gauche. Il est alimenté par le Snapdragon 765G de Qualcomm avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a une grosse batterie de 4 680 mAh (typique) qui se charge via USB-C. La caméra arrière principale est de 12,2 MP et est associée à un ultra-large de 16 MP. Les autres spécifications clés incluent un monocoque en métal classé IP67 contre l’eau et la poussière avec prise en charge de Sub-6 5G. Ce rabais de 50 $ est également disponible jusqu’au 26 décembre.

Les autres offres de vacances notables du Google Store incluent :

20 $ de rabais sur Nest Cam (intérieur, filaire) : 79,99 $ 30 $ de rabais sur Nest Cam (extérieur/intérieur) : 149,99 $ 50 $ de rabais sur Nest Doorbell (batterie) : 129,99 $ 50 $ de rabais sur Nest Doorbell (filaire) : 149 $ 30 $ de rabais sur le thermostat Nest : 99,99 $ 80 $ de rabais sur Nest Wifi routeur et 2 points : 269 $ 25 $ de rabais sur Nest Audio : 74,99 $ 40 $ de rabais sur Nest Hub (2e génération) : 59,99 $ 40 $ de rabais sur Nest Hub Max : 189 $

