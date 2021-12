Google aurait abandonné son projet de transformer Duo en un véritable concurrent FaceTime

Google aurait annulé son projet supposé de combiner ses services Meet et Duo pour créer une plate-forme unique capable de gérer la vidéoconférence pour les consommateurs et les entreprises.

Selon 9to5Google, les efforts du géant de la recherche pour créer une application d’appel vidéo dédiée aux consommateurs ont échoué après avoir soi-disant construit une équipe unifiée pour développer « Duet », qui est apparu pour la première fois en août de l’année dernière alors que Google envisageait de remplacer Duo par Rencontrer. Duet — un portemanteau de Duo et Meet — est le nom de code de la rumeur de la fusion des services de visioconférence de Google.

L’équipe intégrée a apparemment passé le meilleur de l’année dernière à travailler ensemble avec l’impression que Meet et Duo formeraient une seule application. Cependant, vers la fin de 2020, la direction du service de visioconférence de Google a changé d’avis et a plutôt décidé de recentrer l’équipe sur l’application d’entreprise de Meet. Cela signifie abandonner complètement l’orientation client de la plate-forme, laissant les propriétaires des meilleurs téléphones Android sans homologue FaceTime.

9to5Google affirme que le plan initial était d’ajouter la fonctionnalité de Duo pour appeler les utilisateurs via un numéro de téléphone en plus d’un e-mail ou d’un lien vers Meet. Le chiffrement de bout en bout aurait été une autre fonctionnalité que Google avait précédemment prévue pour Meet.

Interrogé sur ses plans pour Meet et Duo à l’avenir, Google a déclaré à 9to5 qu’il n’y avait « aucun changement dans nos plans pour continuer à investir dans nos utilisateurs consommateurs ». La société basée à Mountain View a même répertorié certaines des mises à jour qu’elle a déployées sur Duo cette année, notamment la prise en charge étendue des tablettes et des appareils pliables, la prise en charge des téléviseurs Samsung, de nouvelles commandes de partage d’écran, le partage d’écran HD, de nouveaux effets vidéo, Material You redesign, et plus.

Cela dit, Google a sensiblement passé une grande partie de 2021 à développer plus de fonctionnalités pour Meet que Duo, en mettant l’accent sur ses utilitaires commerciaux. Certaines des fonctionnalités notables ajoutées à Meet au cours des derniers mois incluent de nouveaux arrière-plans immersifs, une limite de participants accrue et des sous-titres traduits en direct. La liste se rallonge de plus en plus.

Bien que Google ait promis d’avoir une « feuille de route riche l’année prochaine pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels », il n’a pas révélé si c’était pour Meet ou Duo.