Google aurait annulé le Pixel Fold mais n’a pas abandonné les pliables

Google aurait décidé d’abandonner son projet de lancer le supposé Pixel Fold en 2022, selon un rapport de Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Selon le rapport, l’appareil, qui devait être lancé au cours du premier semestre 2022, ne sera pas commercialisé car Google aurait annulé des commandes de pièces.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le Google Pixel Fold. Nous apprenons qu’ils ont annulé des commandes de pièces et décidé de ne pas les mettre sur le marché, comme indiqué dans la dernière revue hebdomadaire DSCC. Voir l’extrait de blog sur https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt – Ross Young (@DSCCRoss) 15 novembre 2021

Selon les sources de DSCC, Google ne pensait apparemment pas que l’appareil serait suffisamment convaincant pour rivaliser avec Samsung et d’autres OEM qui envisagent de lancer des pliables.

Nous avons contacté Google pour commenter le rapport selon lequel il a interrompu ses plans de matériel pliable et vous mettra à jour une fois que nous aurons une réponse.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La rumeur veut que le Pixel Fold soit depuis un certain temps la réponse de Google au segment croissant des pliables. L’appareil aurait un écran LTPO 120 Hz similaire à certains des meilleurs téléphones pliables de Samsung. Il aurait également probablement été alimenté par la puce Google Tensor trouvée dans les derniers produits phares Pixel.

Cependant, certaines spécifications auraient connu une dégradation notable par rapport à la série Pixel 6. Par exemple, l’appareil photo principal aurait été le même capteur 12MP que les appareils Pixel précédents. Cela était probablement dû à l’épaisseur accrue associée aux capteurs plus grands. De plus, il aurait été dit qu’il n’avait que deux caméras arrière.

Bien que nous n’obtenions peut-être pas de Pixel Fold de sitôt, cela ne signifie pas nécessairement que Google renonce à ses plans sur les pliables. La société pourrait finir par revenir à la planche à dessin pour trouver le meilleur moyen de mettre un Pixel Fold sur le marché à un moment donné. Le marché des pliables est en croissance, et avec Apple qui devrait en sortir un d’ici 2023, il n’est peut-être pas trop tard pour Google s’il décide d’attendre un peu plus longtemps.

Avec Android 12L, Google a déjà montré son engagement envers les pliables sur le plan logiciel. Pour l’instant, il semble que Samsung devra continuer à prendre les rênes sur le plan matériel.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le rêve d’un utilisateur avancé

Test du Samsung Galaxy Z Fold 3: Plier une note

Samsung vise une adoption plus large de son pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3, mais les nouveaux changements vont-ils assez loin pour convaincre les gens de dépenser 1 800 $ dessus ? Découvrez-le dans notre test Samsung Galaxy Z Fold 3 !

Achetez plus intelligemment, pas plus difficilement

8 règles simples pour acheter de la technologie Black Friday

Le Black Friday est un tsunami d’offres et de « offres » qui ne sont pas vraiment en vente, et bien que les ventes de vêtements et de jouets soient assez simples, tout achat de technologie autour du Black Friday peut comporter de nombreux pièges et incertitudes. Éliminons une partie des conjectures et faisons du shopping comme un pro pour votre nouveau téléphone, ordinateur portable, écouteurs et tout le reste.