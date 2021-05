Google aurait caché les options de confidentialité dans Android, de sorte qu’elles étaient difficiles à trouver | La technologie

Une enquête dans le cadre d’un procès contre Google révèle des pratiques contraires à l’éthique pour empêcher les utilisateurs de cacher leur emplacement sur Android. Au point que même ses propres cadres ne savaient pas comment cela fonctionnait.

Ces jours-ci, un procès se tient en Arizona le les pratiques de collecte de données privées des utilisateurs de Google, promu par le procureur général de l’État.

Face à la pression des organisations qui luttent pour la confidentialité des utilisateurs contre les grandes entreprises, le juge a publié certains documents de l’enquête, selon Business Insider.

Ces documents exposent de prétendues pratiques contraires à l’éthique de Google, telles que masquer les options de confidentialité dans les menus Android profonds, Oui fabricants de pression comme LG afin qu’ils fassent de même dans leurs couches Android. Dans ces documents, les responsables du service de confidentialité eux-mêmes reconnaissent qu’ils n’étaient pas clairs sur le fonctionnement de ces options.

Comme détaillé par Business Insider, ces documents montrent comment Google aurait suivi la localisation des utilisateurs non seulement par GPS, mais depuis le WiFi, et même via des applications tierces non affiliées à Google.

Il explique aussi comment il a continué à suivre les utilisateurs même après avoir désactivé certaines options de suivi, et comme cachait les options de confidentialité dans les menus profonds difficile d’accès pour la plupart des utilisateurs.

Soi-disant Google a également fait pression sur des fabricants comme LG pour qu’ils fassent de même., et masquer la personnalisation de la confidentialité dans les zones inaccessibles.

Jack Menzel, un ancien vice-président qui supervise Google Maps, a admis lors d’une déclaration que la seule façon pour Google de ne pas déterminer l’emplacement du domicile et du travail d’un utilisateur est que cette personne induit intentionnellement Google en erreur en utilisant de fausses données sur son lieu de résidence. .

Jen Chai, chef de produit Google senior en charge des services de localisation, ne savait pas comment le réseau complexe de paramètres de confidentialité de l’entreprise interagissait, selon les documents.

Ils montrent également comment certains employés se sont plaints qu’Apple “volait leur déjeuner (ventes de téléphones portables)” en ne suivant pas la localisation des utilisateurs.