Google aurait envisagé d’acquérir Epic Games en raison de la controverse de la boutique Fortnite

Google a envisagé d’acquérir Epic Games, au moins en partie en raison des plans de Fortnite d’utiliser des vitrines alternatives et de contourner Google Pay. Cette nouvelle provient de documents judiciaires récemment descellés concernant un procès modifié d’Epic Games contre Google. Les documents donnent plus de détails sur les pratiques anticoncurrentielles présumées de Google, notamment la collaboration avec des partenaires OEM et le partage de revenus accrus en échange d’empêcher toute autre vitrine d’être préinstallée sur l’un des meilleurs téléphones Android.

La controverse entre les deux sociétés vient de la tentative d’Epic Games de fournir son titre gratuit à mégahit Fortnite sur des appareils Android en dehors du Google Play Store.

“Il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une négociation pour acheter Epic ou d’une sorte de tentative de prise de contrôle hostile”, a déclaré le PDG d’Epic, Tim Sweeney via Twitter.

Une grande partie du dossier reste expurgée, mais Epic Games déclare dans ses plaintes que Google est “allé jusqu’à partager ses bénéfices de monopole avec des partenaires commerciaux pour obtenir leur accord pour clôturer la concurrence, a développé une série de projets internes pour résoudre le ‘ contagion’ qu’il a perçu des efforts d’Epic et d’autres pour offrir aux consommateurs et aux développeurs des alternatives compétitives, et a même envisagé d’acheter une partie ou la totalité d’Epic pour étouffer cette menace. »

Google est également actuellement confronté à une action en justice menée par le procureur général de New York concernant les politiques de Google Play Store. Les experts suggèrent actuellement que Google a une « colline raide à gravir » pour prouver le caractère équitable de ses politiques.

Epic a défié non seulement Google mais aussi Apple devant les tribunaux, avec un certain nombre de conclusions intrigantes dans l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo révélées lors de l’affaire judiciaire très médiatisée Apple contre Epic Games. Certaines des informations issues de cette bataille juridique incluent la nouvelle selon laquelle Epic Games a offert 200 millions de dollars à Sony pour apporter certains de ses titres exclusifs à Epic Games Store.

