Google aurait pu résoudre sans prévenir l’un des problèmes les plus ennuyeux d’Android Auto | La technologie

Apparemment, le son n’est plus saccadé lors de l’exécution sans fil d’Android Auto et du changement d’application.

Android Auto C’est à la mode, et maintenant tout utilisateur peut devenir testeur pour différentes versions préliminaires du système d’exploitation, ce qui nous permettra également de vérifier certaines des erreurs que Mountain View a résolues.

Si vous êtes un utilisateur régulier d’Android Auto, vous connaissez sûrement l’échec typique par lequel le son est saccadé lorsque nous l’exécutons sans fil et lorsque nous passons d’une application à une autre. Par exemple, il arrive souvent que vous écoutiez de la musique Spotify sur votre Android Auto et que vous passiez à Waze, par exemple, et de manière incompréhensible, le son commence à se couper dans une erreur signalée depuis longtemps.

Apparemment Google a déjà résolu cette erreur selon certains utilisateurs Ils commencent à tester certaines des versions préliminaires qui sont déjà disponibles.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Plus précisément, ils parlent, selon l’autoévolution, que depuis la mise à jour d’Android Auto 6.6 ce bug a été corrigé, du moins avec le Samsung Galaxy S20 5G. Ils font également remarquer que le commutateur d’application fonctionne déjà correctement après l’installation d’une version plus récente de l’application.

Si vous voulez savoir si le son n’est plus saccadé, vous pouvez devenir testeur Android Auto pour non seulement profiter de toutes les nouveautés avant tout le monde, mais aussi pour profiter de la solution de ces erreurs qui pourraient encore prendre quelques jours ou semaines pour atteindre la version stable.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que si vous participez au programme bêta d’Android Auto, vous êtes exposé à différentes erreurs, avec lesquelles vous pouvez résoudre le problème de l’audio saccadé, mais d’autres erreurs apparaissent.