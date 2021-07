Google aurait raté le nom du dessert Android 13 | La technologie

On attend toujours la mise à jour stable d’Android 12, mais Google a jeté son dévolu sur Android 13 et il aurait échappé au nom de dessert secret de cette version qui n’existe pas encore.

Android 12 n’a pas encore atteint les terminaux avec le système d’exploitation de Google de manière stable, pour le moment seuls les plus courageux profitent de cette nouvelle version d’Android. Le lancement pour tous les utilisateurs est attendu au troisième trimestre de l’année dans un événement dans lequel nous rencontrerions également le nouveau Google Pixel.

Mais ce n’est pas parce qu’Android 12 est encore en période d’essai que Google ne prévoit pas la prochaine version d’Android. Et, est-ce que, Il semblerait que la société Mountain View ait échappé au nom de cette version qui n’existe pas encore.

Suivant la tradition qui a commencé Android 1.5 en s’appelant Cupcake et qui a officiellement atteint Android 9 avec Android Pie, mais dans Android 10, il a été décidé de supprimer ce surnom de la sphère publique et de le laisser uniquement pour la nomenclature interne. Android 13 aurait un nom de dessert, bien qu’il n’apparaisse pas sur les appareils.

En fait, Android 12 a également un nom de dessert. Ce qui se passe, c’est que lors de l’adoption de la numérotation, il a été en arrière-plan et peu d’utilisateurs savent qu’il a le surnom de Snow Cone. Ce surnom viendrait à faire référence à une glace d’été classique et typique en cornet, allons-y de la glace pilée avec des arômes.

Le nom d’Android 13 serait beaucoup plus raffiné et, en fait, il partirait de la cuisine italienne. Google s’est inspiré de l’un de ses desserts les plus classiques qui combine café et chocolat et est connu sous le nom de Tiramisu.

La vérité est que le nom est curieux et fait partie des noms de desserts plus élaborés que les versions du système d’exploitation Google ont porté. Le nom interne est prêt et il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir s’il rend justice à Android 13.