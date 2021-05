Google aurait rendu plus difficile pour les utilisateurs d’Android de trouver les paramètres de confidentialité

Google a fait un certain nombre d’annonces relatives à la confidentialité sur Google I / O plus tôt ce mois-ci, telles qu’un nouveau tableau de bord de confidentialité sur Android et la possibilité de supprimer rapidement les 15 dernières minutes de votre activité de navigation Web. Mais des documents judiciaires récemment découverts ont révélé que Google avait en fait rendu plus difficile pour les utilisateurs d’Android de trouver les paramètres de confidentialité les plus populaires.

Des documents judiciaires non rédigés repérés par Insider montrent que Google a testé des versions d’Android qui facilitaient la recherche des paramètres de confidentialité. Lorsque les utilisateurs ont commencé à tirer parti de ces paramètres plus faciles à trouver, Google a prétendument considéré cela comme un «problème» et a enfoui ces paramètres de confidentialité plus profondément dans le menu des paramètres de la plate-forme.

Les documents montrent également que Google a collecté des données de localisation même lorsque les utilisateurs ont désactivé ces paramètres, et qu’il a fait pression sur les OEM Android tels que LG et d’autres pour masquer les paramètres de confidentialité populaires parce que les gens les utilisaient.

Le mécontentement au sein de Google

Les mesures de confidentialité de Google ont également été perçues de manière négative par certains employés, au moins un employé fustigeant le fait qu’un utilisateur ne peut pas obtenir sa propre localisation sans également donner cette information à Google.

“Échec n°2 : *Je* devrais pouvoir obtenir *mon* emplacement sur *mon* téléphone sans partager ces informations avec Google (sic)”, a déclaré un employé. L’employé a déclaré que cela pourrait être la façon dont Apple “mange notre déjeuner”, ajoutant que le fabricant de l’iPhone était “beaucoup plus susceptible” de laisser les gens utiliser des applications et des services basés sur la localisation sans donner cette information à Apple lui-même.

« Donc, il n’y a aucun moyen de donner votre position à une application tierce et non à Google ? » un autre employé a été cité comme disant. “Cela ne ressemble pas à quelque chose que nous voudrions faire la une du (New York Times).”

L’ancien cadre de Google Maps, Jack Menzel, a également souligné l’étendue de la soif de Google pour les données de localisation. Il a noté lors d’une déposition que le seul moyen pour Google de déterminer le domicile et le lieu de travail d’un utilisateur était de définir son domicile et son lieu de travail comme d’autres emplacements aléatoires.

Les documents semblent suggérer que la récente poussée de Google en matière de confidentialité ne se fait pas entièrement par bonté de cœur. Pensez-vous que Google fait du bon travail en matière de confidentialité sur Android ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus.