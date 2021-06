Google Authenticator pour iOS peut désormais exiger Face/Touch ID

in

À la fin de l’année dernière, l’application 2FA de Google a reçu une grosse mise à jour iOS qui a introduit une refonte et un thème sombre, ainsi que des transferts de compte en masse. Google Authenticator peut désormais exiger une confirmation Face ou Touch ID avant d’afficher vos codes.

La version 3.2.0 d’Authenticator ajoute la fonctionnalité « Écran de confidentialité » de Google. Semblable à Drive et Fi, vous devrez vous authentifier par empreinte digitale ou faciale avant que la liste des codes 2FA ne s’affiche. Dans les paramètres, à partir du menu de débordement, vous pouvez définir si « Authentification requise » se produit immédiatement, après 10 secondes, 1 minute ou 10 minutes. Face ou Touch ID était auparavant juste requis avant d’exporter des comptes depuis Google Authenticator.

Pendant ce temps, Google a étendu la fonctionnalité de transfert de compte – utile lors de la configuration de nouveaux appareils – à plus de 10 comptes par génération de code QR. Cela devrait être un gain de temps considérable pour ceux qui ont de nombreux comptes en ligne.

En parlant d’avoir beaucoup d’informations d’identification, Google Authenticator dispose désormais d’une simple barre de recherche en haut de l’écran. Le client Android n’a pas cette fonctionnalité particulière, bien que le transfert en masse devrait déjà être présent.

Les notes de version complètes de l’App Store sont ci-dessous et sont disponibles sous iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey ajoute un générateur de code à deux facteurs intégré et un remplissage automatique.

Ajout de la possibilité de transférer de nombreux comptes vers un autre appareil Ajout de la possibilité de rechercher des comptes Ajout de la possibilité d’activer l’écran de confidentialité

