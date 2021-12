Google Authenticator vient d’atteindre 100 millions d’installations sur le Play Store

C’est malgré un manque de mises à jour

Google est certainement l’entreprise qui a popularisé la méthode d’authentification universelle à deux facteurs (2FA), une mesure qui ajoute une sécurité supplémentaire à vos comptes en ligne. Une fois que vous avez configuré 2FA, vous devrez entrer à la fois votre mot de passe (quelque chose que vous connaissez) et un code à usage unique (quelque chose que vous avez) pour entrer un compte à partir d’un nouvel appareil. Alors que Google est passé depuis longtemps à une approche par téléphone par défaut plutôt qu’à une authentification basée sur un code, il propose toujours Google Authenticator, son générateur de code à usage unique (OTP) qui peut être utilisé avec n’importe quel service pris en charge. Et maintenant, l’application célèbre 100 millions d’installations sur le Play Store.

Il a longtemps semblé que Google Authenticator était resté en mode maintenance, l’application ne gagnant qu’un lifting bien nécessaire, y compris un mode sombre en mai 2020 – qui est toujours sa dernière mise à jour à ce jour. À l’époque, Authenticator disposait également d’une fonction d’exportation indispensable, vous permettant de transférer vos informations d’identification enregistrées pour tous vos comptes sécurisés 2FA sur votre nouveau téléphone via un code QR. Tout cela fait de l’application un choix solide pour sécuriser vos comptes.

Compte tenu du manque de mises à jour, il est un peu surprenant que l’application atteigne ce cap, mais c’est néanmoins un bon signe. Cela montre que de plus en plus de personnes souhaitent sécuriser leurs comptes avec des mesures supplémentaires, qui les protégeront des pirates bien plus que toute autre chose, surtout s’ils ne disposent pas des mots de passe les plus sécurisés.

Cependant, la concurrence de Google Authenticator est depuis longtemps passée à des options de sauvegarde plus robustes. Si cela ne vous dérange pas de laisser vos codes 2FA dans le cloud (en toute sécurité), Authy est une alternative solide qui vous permet de conserver vos codes même si votre ancien téléphone est cassé ou inaccessible. Avec Google Authenticator, vous devrez configurer à nouveau tous vos codes 2FA pour tous vos comptes dans ce cas. Si vous préférez les solutions open source avec des options de sauvegarde hors ligne, et OTP et Aegis se démarquent de la foule, il existe également de nombreuses autres applications recommandables.

Cela dit, si vous êtes un campeur heureux avec Google Authenticator et que vous venez de commencer avec l’application, ne vous inquiétez pas trop à ce sujet. Il vaut mieux avoir un deuxième facteur pour vos comptes que rien du tout, donc si vous aimez l’application pour ce qu’elle est en ce moment, continuez à l’utiliser, par tous les moyens.

