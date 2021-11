Google autorise les paiements d’applications tierces pour la première fois en Corée du Sud

L’annonce de Google intervient après une demande de la Commission coréenne des communications (KCC) pour que Google et Apple Inc proposent des plans de conformité pour la nouvelle loi

Google d’Alphabet a annoncé jeudi son intention d’autoriser les systèmes de paiement tiers en Corée du Sud à se conformer à une nouvelle loi, marquant la première fois que le géant américain de la technologie modifie sa politique de paiement pour un pays spécifique. L’annonce de Google intervient après une demande de la Commission coréenne des communications (KCC) pour que Google et Apple Inc se conforment

les plans de la nouvelle loi, qui interdit aux principaux opérateurs de magasins d’applications de forcer les développeurs de logiciels à utiliser leurs systèmes de paiement.

La majeure partie de la nouvelle loi est entrée en vigueur à la mi-septembre. La restriction est la première mesure prise par une grande économie comme Apple et Google, qui font face à des critiques mondiales pour avoir exigé l’utilisation de systèmes de paiement propriétaires qui facturent des commissions allant jusqu’à 30 %. Fin août, le parlement a adopté un amendement à South La loi coréenne sur les télécommunications – surnommée la « loi anti-Google » – interdit aux grands opérateurs de magasins d’applications, tels que Google et Apple Inc, d’obliger les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement, les empêchant ainsi de facturer des commissions sur les achats intégrés.

« Nous respectons la décision de l’Assemblée nationale, et nous partageons quelques changements pour répondre à cette nouvelle loi, notamment

donner aux développeurs qui vendent des biens et services numériques intégrés à l’application la possibilité d’ajouter un autre système de facturation intégré à l’application aux côtés

Le système de facturation de Google Play pour leurs utilisateurs en Corée du Sud », a déclaré Google dans un communiqué.

Google, qui facture aux développeurs des frais de service de 15 % pour la distribution d’applications, a déclaré qu’il réduirait ce chiffre à 11 % lorsque les utilisateurs choisiraient un système de facturation alternatif, reconnaissant que les développeurs encourraient des coûts pour prendre en charge leur propre système de facturation. On ne savait pas à quel point cela serait bénéfique pour les développeurs.

Google a ajouté que les systèmes de facturation alternatifs pourraient ne pas offrir les mêmes options de protection ou de paiement et les mêmes fonctionnalités que le système de facturation de Google Play. Le KCC a déclaré que les plans de Google seraient mis en œuvre cette année et ne s’appliqueraient qu’à la Corée du Sud. respecter la loi et j’espère que (Google) mettra en œuvre ce changement de politique de manière à refléter l’objectif législatif de la loi révisée », a déclaré le président du KCC, Han Sang-hyuk.

En octobre, Apple a déclaré au gouvernement sud-coréen qu’il était déjà en conformité avec la nouvelle loi et qu’il n’avait pas besoin de modifier sa politique de magasin d’applications. Le KCC a déclaré qu’il demanderait à l’unité sud-coréenne d’Apple une nouvelle politique permettant une plus grande autonomie dans les méthodes de paiement. . Si Apple ne se conformait pas, il envisagerait des mesures telles qu’une enquête d’établissement des faits comme précurseur d’éventuelles amendes ou autres sanctions. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.