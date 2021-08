Google autorise les publicités crypto mais avec des exigences spécifiques ⋆ Crypto new media

in

• Google demande une certification pour les annonces de crypto-monnaie.

• Google soutient le marché de la crypto après son boom début 2021.

Google, la société Internet géante, a créé une nouvelle politique impliquant le marché des crypto-monnaies. Parmi les annonces marketing, la société encourage ses clients à utiliser certains échanges cryptographiques et portefeuilles cryptographiques. De nombreuses entreprises souhaitent participer à ce projet de cryptographie, mais elles doivent respecter certaines règles.

Google accepte les campagnes supportant les crypto-monnaies

La plus grande entreprise sur Internet, Google, a modifié ses politiques en matière de cryptographie et de publicité. La société a créé une nouvelle politique qui permet un marketing financier axé sur la cryptographie. Il s’agit d’une avancée significative puisque l’entreprise était initialement indifférente au marché décentralisé.

Les entreprises fournissant des portefeuilles crypto et des systèmes d’échange aux États-Unis seront prises en charge par Google à partir d’aujourd’hui. Cependant, chaque annonceur doit respecter certaines règles et être certifié par l’entreprise.

Les entreprises qui offrent des services de cryptographie peuvent être certifiées en s’enregistrant auprès du FinCEN si elles sont des banques autonomes ou fournissent légalement des services financiers. L’annonceur doit également disposer des documents légaux exigés de la société pour constater ses opérations en ligne. Enfin, chaque entreprise doit respecter les conditions de l’annonce telles qu’énoncées par Google.

Le point de vue de Google sur les crypto-monnaies a changé depuis 2018, date à laquelle il a interdit le marketing lié au sujet. À cette date, la société interdisait les publicités de portefeuille crypto, les astuces crypto, l’affiliation à des échanges crypto, etc.

Après le boom de la crypto-monnaie entre 2020, la société n’avait fait aucune autre déclaration sur le marché décentralisé. L’entreprise semble avoir assoupli les mesures imposées à la crypto en autorisant des campagnes publicitaires au Japon et aux États-Unis.

Les réseaux sociaux sont poursuivis pour avoir publié des annonces cryptographiques

En juin 2020, certains avocats de JPB Liberty ont poursuivi les médias sociaux comme Twitter et Facebook pour avoir publié des annonces cryptographiques. À cette époque, la cryptographie était projetée comme un stratagème financier de blanchiment d’argent et frauduleux.

Les politiques de marketing crypto ont changé et Google est un promoteur de cette nouvelle initiative. Cependant, la société n’autorisera pas encore les campagnes de marketing et de publicité ICO qui motivent l’achat et la vente de jetons. Ils ont également interdit les publicités comparatives entre les crypto-monnaies.

Parmi les interdictions des publicités cryptographiques, la société marque les campagnes d’approbation auxquelles participent des célébrités. La société précise que ces campagnes publicitaires sont frauduleuses car elles offrent des cadeaux cryptographiques jamais terminés, faisant perdre leur temps au participant.

En juillet 2020, Steve Woznjak, co-fondateur d’Apple, a poursuivi Google pour avoir créé des publicités Bitcoin en utilisant la marque. Cependant, Apple n’a pas gagné le procès accordant un répit à la société de moteur de recherche en ligne.