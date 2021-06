Actualités Bitcoin

Google autorisera les fournisseurs de portefeuilles cryptographiques à diffuser des publicités, mais les ICO resteront interdits

Google d’Alphabet Inc. permettra désormais aux entreprises proposant des portefeuilles de crypto-monnaie de diffuser des annonces à partir d’août.

En 2018, le plus grand vendeur de publicité numérique au monde a interdit les publicités pour la cryptographie et les produits connexes. Une décision similaire a également été prise par le géant des médias sociaux Facebook. Mais Google a rapidement levé l’interdiction des échanges de crypto-monnaie.

Désormais, à partir d’août, Google autorisera les portefeuilles à diffuser des annonces sur la recherche, YouTube et leurs autres propriétés tant qu’ils passeront par le processus de certification de l’entreprise.

Cependant, Google a précisé que l’interdiction resterait pour les offres initiales de pièces (ICO) et les services.

Le changement est effectué par la société “afin de mieux correspondre aux réglementations et exigences existantes du FinCEN”, a déclaré mercredi un porte-parole dans un communiqué.

Dans d’autres nouvelles, le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a perdu son procès contre YouTube pour des vidéos qui utilisaient son image pour promouvoir une arnaque au cadeau Bitcoin.

YouTube et sa société mère, Google, sont protégés par la loi fédérale qui protège les plateformes Internet de la responsabilité du contenu publié par les utilisateurs, a déclaré mercredi le juge de la Cour supérieure du comté de Santa Clara, Sunil R. Kulkarni, dans une décision provisoire.

Wozniak a fait valoir que l’article 230 de la Communications Decency Act ne devrait pas s’appliquer ici, car YouTube n’a pas réussi à supprimer les vidéos frauduleuses, a davantage « contribué matériellement » à l’arnaque en vendant les publicités ciblées et a faussement vérifié ces chaînes.

Mais le juge de l’État de Californie a déclaré que ces facteurs n’étaient pas suffisants pour surmonter l’immunité accordée par la section. Wozniak a 30 jours pour réviser sa plainte.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.