Google autorisera les parents et les mineurs à demander la suppression de photos de Google Images | La technologie

La dernière nouveauté de Google est un système permettant aux parents, aux tuteurs légaux et aux mineurs eux-mêmes de demander la suppression de photos des résultats de recherche. Ce qu’ils veulent atteindre, c’est que les mineurs aient plus d’intimité et de sécurité.

La sécurité et la confidentialité sur Internet sont complexes, de nombreux mineurs ont des réseaux sociaux et cela finit par faire apparaître leurs images dans les moteurs de recherche. Cela peut sembler une chose mineure, mais c’est un sujet compliqué à traiter.

De nombreux réseaux sociaux ont commencé à prendre en compte ce type de situations et ont pris des mesures. Instagram est l’un d’entre eux et ce qu’il a fait, c’est de rendre automatiquement privés les comptes des mineurs, en plus de sensibiliser les utilisateurs aux avantages de cela.

TikTok de son côté a également évoqué le nombre de mineurs qui utilisent son application au quotidien. D’autres réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et etc. n’ont pas fait de commentaires, mais il est plus que possible qu’il y ait aussi des mineurs parmi leurs profils.

Ce que Google veut faire avec ses nouvelles politiques, c’est améliorer la sécurité et la confidentialité des mineurs. Bien sûr, cela se concentrerait sur les services de la Mountain View. La raison principale est que les mineurs peuvent avoir un meilleur contrôle de leurs empreintes digitales.

Et, est-ce que, tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux et sur Internet est enregistré, toute personne un peu astucieuse est capable de retrouver les enregistrements et les interactions du passé. C’est pourquoi la nouvelle met l’accent sur la prévention de l’existence d’images de mineurs sans leur consentement dans les résultats de recherche..

Le système fonctionnerait de la même manière que celui de l’Agence espagnole de protection des données, bien qu’il ne soit pas nécessaire que les photographies soient de nature sexuelle ou montrent des abus physiques. La seule condition est qu’un mineur apparaisse et que les parents, les tuteurs légaux ou le mineur lui-même souhaitent que cette image soit supprimée des résultats de recherche.

Bien sûr, la nuance différentielle est que, bien que la photo n’apparaisse pas lorsque les gens la recherchent, l’image continue d’exister sur le réseau. Google ne supprime pas le fichier du Web, du réseau social ou d’une autre variable, il ne fait que l’empêcher d’apparaître immédiatement dans les résultats d’une recherche.