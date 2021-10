Google baisse les frais d’abonnement au Play Store à 15% pour les développeurs

En mars, Google Play a annoncé qu’il réduisait les frais de commission à 15 % sur le premier million de dollars de revenus provenant d’applications payantes et d’achats intégrés (IAP) pour tous les développeurs Android. Google a annoncé aujourd’hui que l’année prochaine, le Play Store ne réduira que de 15 % tous les abonnements dès le premier jour.

À l’heure actuelle, les frais de service du Play Store tombent à 15 % (au lieu de 30 %) si les clients conservent un abonnement pendant 12 mois consécutifs. Ceci est similaire à Apple, mais Google a déclaré aujourd’hui que « le taux de désabonnement des clients rend difficile pour les entreprises d’abonnement de bénéficier de ce taux réduit ».

En tant que tel, et probablement en réponse à l’environnement réglementaire actuel, Google Play réduit les frais de service pour tous les abonnements aux applications de 30 % à 15 % « à partir du premier jour ». La suppression de l’exigence d’un an est notable, et c’est quelque chose qu’Apple ne propose qu’aux développeurs éligibles au programme App Store Small Business. Google n’impose pas une taille ou une exigence de revenu similaire pour ce changement d’abonnement.

Les frais d’abonnement Play réduits commencent le 1er janvier 2022, et Google note « des retours positifs de nos partenaires développeurs sur ce changement » :

« Notre partenariat avec Google a été puissant pour notre entreprise, nous aidant à évoluer et jouant finalement un rôle clé dans l’avancement de notre mission d’autonomisation des femmes dans le monde. Le changement de prix qu’ils ont annoncé nous permettra de mieux investir dans nos produits et de permettre aux utilisateurs de se connecter en ligne en toute confiance. Whitney Wolfe Herd, fondatrice et PDG, Bumble Inc.

« Tout comme chaque personne apprend de différentes manières, chaque développeur est également différent. Nous sommes ravis de voir Google continuer à collaborer avec l’écosystème pour trouver des modèles qui fonctionnent à la fois pour le développeur et la plate-forme. Cette réduction des frais d’abonnement aidera Duolingo à accélérer notre mission d’apprentissage des langues universellement disponible. Luis von Ahn, co-fondateur et PDG de Duolingo.

Pendant ce temps, Google va également plus loin et propose aux développeurs d’applications de services de diffusion de livres électroniques et de musique à la demande faisant partie du programme Play Media Experience des « frais de service aussi bas que 10 % » (au lieu de 15 %). Ce tarif inférieur n’est pas disponible pour la vidéo.

Le programme nécessite des applications pour prendre en charge la dernière fonctionnalité de plate-forme d’Android sur les tablettes, les appareils pliables et les Chromebooks, Wear OS, Android/Google TV et Cast en échange des tarifs les plus bas.

Google a réitéré aujourd’hui la nécessité de frais de service en affirmant que cela leur permet « d’investir continuellement dans Android et Play tout en les mettant gratuitement à la disposition des fabricants d’appareils du monde entier ». Cela inclut le développement du système d’exploitation, l’exécution/l’hébergement de la distribution du Play Store, ainsi que les systèmes de commerce/paiement, la sécurité automatisée et l’offre d’outils de développement, tels que l’analyse, les tests A/B et la formation. Il a ajouté que seuls 3% des développeurs de Google Play sont aujourd’hui soumis à des frais de service.

