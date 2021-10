Google Calculator a déjà obtenu sa première mise à jour de conception post-Material You

Raffiner le matériel que vous

Android 12 a rendu toutes sortes de choses plus élégantes, tout en apportant de nouveaux looks et fonctionnalités aux applications et widgets. Nous avons déjà vu Material You arriver aux commandes de lecture de YouTube Music, aux raccourcis de Google Maps et à l’application Calculatrice, entre autres. Mais il s’avère que quelques extras arrivent également pour l’application de calculatrice remaniée.

Pour commencer, vous pouvez maintenant obtenir la calculatrice v8.1 de Google en tant qu’APK. Alors que la refonte du style a fait un bon travail pour rendre l’application plus agréable à regarder, il y a maintenant une nouvelle animation et un élément haptique pour rendre son utilisation plus attrayante et tactile. Pour être juste, il ne semble pas que vous puissiez faire grand-chose à une application de calculatrice pour la rendre beaucoup plus attrayante, alors nous y sommes.

Alors que les nouveaux boutons circulaires reflètent une philosophie de style plus large, les similitudes évidentes avec le nouveau formulaire de saisie du code PIN d’Android 12 ne s’arrêtent pas là. Dans le cadre de la mise à jour v8.1, les boutons de la calculatrice se transforment désormais en carrés avec des bords arrondis lorsqu’ils sont enfoncés, reprenant leur forme circulaire lorsqu’ils sont relâchés. Ce changement visuel s’accompagne de l’ajout d’un retour haptique à chaque pression, comme nous le savons de Gboard.

Avec une esthétique beaucoup plus propre déjà en place, y compris l’application cachant maintenant certaines des touches de fonction les plus avancées de la calculatrice dans un menu déroulant, on pourrait dire que tout s’additionne ou se multiplie en quelque chose d’assez soigné. En fin de compte, Calculator v8.1 est maintenant d’autant mieux pour voir et ressentir ce que vous faites, vous aidant à établir n’importe quel budget pour les futurs appareils dans une application plus agréable et plus attrayante.

