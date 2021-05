Google Canada intensifie ses efforts pour aider les Canadiens à trouver des vaccins

Dans le but de sensibiliser davantage de Canadiens, Google va faciliter la tâche de savoir «pourquoi, quand et où» vous pouvez vous faire vacciner sur Google Maps et dans la recherche Google.

Un nouveau billet de blog du géant de la technologie a déclaré qu’à mesure que le déploiement des vaccins s’intensifiait, la société s’efforçait de «fournir aux Canadiens des informations précises sur les faits et le lieu de vaccination». Google affirme que la recherche de «vaccins près de chez moi» a été multipliée par 10 au cours du dernier mois, car de plus en plus de Canadiens deviennent admissibles au vaccin. Des efforts similaires ont été faits aux résidents de l’Inde.

Les utilisateurs n’ont plus qu’à taper “Vaccin COVID-19” dans la recherche ou dans Maps, qui sont quelques-unes des meilleures applications Android, et les lieux de vaccination les plus proches près de chez vous apparaîtront. Les détails dans les résultats de votre recherche incluront si un rendez-vous ou une recommandation est nécessaire ou si l’accès est limité à des groupes spécifiques.

Google a déclaré qu’il s’était associé à Clinia Health et à d’autres sources faisant autorité, notamment des agences gouvernementales et des pharmacies de détail, pour collecter l’emplacement et les informations de vaccination.

Si les utilisateurs veulent des informations encore plus précises sur le COVID-19 et le vaccin, saisissez «COVID-19 et (votre province)» dans Recherche. Vous obtiendrez de plus amples informations sur l’efficacité des vaccins, les effets secondaires, les groupes prioritaires, les statistiques et les dernières nouvelles liées au COVID-19, a déclaré Google.

Le billet de blog a également souligné que Google s’est associé au créateur de YouTube Brandon Gonez, qui s’est entretenu avec la Dre Theresa Tam, responsable de la santé publique du Canada, pour une «conversation franche» sur la pandémie mondiale.

“La vidéo aborde un certain nombre de questions sur” Qu’est-ce qui différencie un vaccin COVID à ARNm et à vecteur viral? ” à ‘puis-je voyager après avoir reçu le vaccin COVID?’ “

