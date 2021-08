Google célèbre l’anniversaire de la première femme pilote indienne Sarla Thukral avec Doodle

Google a célébré aujourd’hui la première femme pilote, designer et entrepreneure indienne Sarla Thukral à l’occasion de son 107e anniversaire

Google a célébré aujourd’hui la première femme pilote, designer et entrepreneure indienne Sarla Thukral à l’occasion de son 107e anniversaire. L’illustration de Thukral a été créée par l’artiste invitée Vrinda Zaveri. Le géant de la technologie a honoré Sarla Thukral le jour de son anniversaire l’année dernière avec le même Doodle attachant. Thukral a laissé un héritage si durable aux femmes dans l’aviation que nous avons décidé de lancer le Doodle cette année en l’honneur de son 107e anniversaire, a écrit la page Google Doodle.

Tout sur Sarla Thukral

Sarla Thukral est née à Delhi, en Inde britannique, le 8 août 1914. Elle a ensuite déménagé à Lahore, actuellement au Pakistan. Thukral a été inspirée par son mari, qui était un pilote de poste aérienne d’une famille d’aviateurs, et elle a commencé à s’entraîner pour suivre leurs traces. À 21 ans, vêtue d’un sari traditionnel, Sarla Thukral est entrée dans le cockpit d’un petit avion à double aile pour son premier vol en solo. Lever l’engin dans le ciel est la façon dont Sarla est entrée dans l’histoire. Les journaux et les médias ont rapidement diffusé la nouvelle en disant que les cieux ne sont plus réservés aux hommes.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Il y avait plus à l’ascension révolutionnaire de Thukral. Elle a effectué 1 000 heures de vol pour obtenir sa licence A, une autre première pour les femmes indiennes en tant qu’étudiante du Lahore Flying Club. Thukral a ensuite commencé à se préparer pour devenir pilote professionnel, mais en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la formation à l’aviation civile a été interrompue. Thukral a ensuite étudié les beaux-arts et la peinture à la Mayo School of Arts de Lahore (aujourd’hui le National College of Arts). Elle est ensuite retournée à Delhi et a continué à peindre et a construit une carrière réussie dans la conception de bijoux et de vêtements.

Par la suite, les réalisations fulgurantes de Thukral ont ouvert la voie à des générations de femmes en Inde pour transformer leur rêve de devenir pilote en réalité.

