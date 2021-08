Google cessera de vous permettre de vous connecter sur les appareils fonctionnant sous Android 2.3.7 ou inférieur le mois prochain

in

Tôt ou tard, tous vos appareils électroniques deviendront obsolètes. À ce stade, Google a annoncé la semaine dernière que tous les appareils exécutant Android 2.3.7 ou une version antérieure ne permettront plus aux utilisateurs de se connecter à partir du 27 septembre 2021. Lorsque vous essayez de vous connecter à Google sur un appareil exécutant Gingerbread après le 27 septembre, vous rencontrerez probablement des erreurs de nom d’utilisateur et de mot de passe.

Android 2.3 Gingerbread a été lancé le 6 décembre 2010. Si vous lisez ceci, il est très peu probable que vous le fassiez sur un appareil exécutant Gingerbread. Néanmoins, il est clair que certains utilisateurs d’Android se connectent toujours avec des appareils sortis il y a plus de dix ans. Par conséquent, Google donne à ces utilisateurs un avertissement utile avant de les déconnecter définitivement.

Comment se connecter à Google sur Android 2.3.7

Si vous possédez un appareil fonctionnant sous Android 2.3.7 ou inférieur, vous n’avez vraiment que deux options. S’il est possible de mettre à jour votre appareil vers Android 3.0 ou supérieur, vous devez le faire immédiatement. Tant que votre ancien appareil exécute Android 3.0 ou une version ultérieure, vous devriez pouvoir continuer à vous connecter à Gmail, YouTube et Maps sans problème. Si vous voulez savoir quelle version d’Android votre téléphone ou votre tablette utilise et voir comment vérifier les mises à jour, rendez-vous sur cette page sur le site d’assistance de Google.

L’autre option consiste à passer à un nouvel appareil. Le fait que votre téléphone ou votre tablette ait survécu pendant une décennie est incroyablement impressionnant. Je suis ravi si mon téléphone dure plus de deux ans. On ne sait pas si ou quand Google commencera à empêcher les autres anciennes versions d’Android de se connecter. Cela dit, vous pouvez toujours vous connecter à partir de votre navigateur, même après que les applications ont cessé de fonctionner.

Google a fourni une liste de toutes les façons dont les anciens appareils Android pourraient rencontrer des erreurs cet automne :

Effectuez une réinitialisation d’usine de votre appareil et essayez de vous connecter.

Modifiez votre mot de passe sur l’appareil ou sur un autre appareil, qui vous déconnecte ensuite partout ailleurs. Lorsque vous essayez de vous reconnecter, vous recevez le message d’erreur.

Supprimez votre compte de votre appareil et rajoutez-le.

Créez un compte sur l’appareil.

Si vous décidez de mettre à niveau cet automne, vous le ferez juste à temps pour acheter un Pixel 6, que Google a dévoilé lundi. Le Pixel 6 n’a pas encore de date de sortie, mais ce sera l’un des premiers appareils à exécuter Android 13 cet automne (et Google vous permettra de vous connecter).

