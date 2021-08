Google Channels Jony Ive dans une publicité faisant la promotion de la prise casque Pixel 5a

in

Google a partagé aujourd’hui une nouvelle publicité Pixel 5a destinée à parodier certaines des vidéos d’introduction du produit que l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, avait l’habitude de réaliser pour mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone.

Dans la vidéo, Google passe deux minutes complètes à décrire la conception de la prise casque du Pixel 5a dans un langage exagéré, et comme l’a noté CNET, il y a même deux moments où la vidéo utilise la prononciation britannique de l’aluminium d’Ive. À partir de la description de la vidéo :

Appeler cette merveille technologique parfaitement symétrique, une “prise casque” peut sembler un euphémisme… mais techniquement, c’est comme ça qu’elle s’appelle, donc… assez juste. Voir! La prise casque, sur le Google Pixel 5a avec 5G.

Étant donné que Jony Ive n’est plus le chef du design d’Apple et ne réalise pas les vidéos des produits Apple, on ne sait pas pourquoi Google a choisi de faire une vidéo l’imitant deux ans après avoir quitté l’entreprise. Une vidéo faisant la promotion de la prise casque est également un choix inhabituel, car la ferveur pour le composant s’est éteinte maintenant que de nombreux smartphones haut de gamme l’ont éliminé, y compris les modèles phares Pixel de Google.

Le Pixel 5a à 449 $ est en vente aujourd’hui. En plus d’une prise casque, il dispose d’un écran de 6,3 pouces avec découpe de caméra perforée, d’une résistance à l’eau IP67, d’une connectivité 5G et d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G.

Le Pixel 5a de Google est actuellement en concurrence avec l’iPhone 12 mini à 699 $ et l’iPhone SE à 399 $, mais Apple prévoit de publier une version 5G améliorée de l’iPhone SE pour 2022.