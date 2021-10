Google Chat facilite le suivi des messages sans réponse

Google Chat a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de marquer un message comme lu ou non lu, une fonctionnalité qui est depuis longtemps disponible sur d’autres applications de messagerie telles que Microsoft Teams et Slack.

La possibilité de marquer les messages comme non lus est disponible à la fois sur mobile et sur le Web pour les discussions individuelles et les espaces. Vous pouvez appuyer longuement sur un message direct ou une discussion de groupe sur la plupart des meilleurs téléphones Android. L’application affichera alors un menu contextuel affichant le bouton « Marquer comme non lu ».

Source : Google

Alternativement, vous pouvez appuyer sur le nom d’un contact dans le coin supérieur gauche afin de trouver ce bouton sous l’option conversations. Cela dit, il existe également une option pour annuler cette action en effaçant tous les badges « non lus » afin de marquer ces messages comme lus.

Sur le client Web, vous pouvez simplement survoler un message dans une conversation afin d’afficher la nouvelle option. Le fil de conversation sera alors marqué comme non lu à partir de ce chat particulier. Si vous souhaitez marquer l’ensemble du chat de groupe comme non lu, vous pouvez simplement ouvrir le menu de débordement de cette conversation pour trouver cette option.

Cette capacité de messagerie est utile si vous souhaitez être rappelé des messages que vous avez ouverts à la volée, mais que vous n’avez pas vraiment lus en profondeur. Comme Google l’a noté, la nouvelle fonctionnalité facilite le retour ultérieur aux messages sans réponse.

La nouvelle fonctionnalité est désormais disponible à la fois dans l’application Chat autonome et dans l’expérience Gmail intégrée. Il est disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business, bien qu’il puisse ne pas apparaître pour tout le monde tout de suite en raison d’un déploiement progressif.