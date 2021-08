Google Chat pour le Web commence à déployer le mode sombre pour le bavardage nocturne en basse lumière

Google s’efforce de prendre en charge les thèmes sombres dans bon nombre de ses applications et services depuis qu’Android 10 et le thème sombre à l’échelle du système ont commencé à être déployés. Cela a été un processus lent et fastidieux, mais nous y arrivons. Cependant, en cours de route, les modes d’éclairage sont également devenus considérablement plus lumineux, avec suffisamment de blanc pour vous donner l’impression d’être aveuglé, en particulier lorsque vous travaillez la nuit. C’est un problème pour les applications qui ont obtenu une interface utilisateur mise à jour, mais qui attendaient toujours un thème sombre. Google Chat pour le Web en est un exemple, mais heureusement, il fait enfin nuit.

Un mode sombre est désormais disponible à la fois pour la version Web de bureau de Google Chat ainsi que pour la Progressive Web App (PWA). Les applications réelles sur Android et iOS, en revanche, ont un mode sombre depuis plus d’un an (tout comme la version intégrée à Gmail), donc la version Web ne fait que rattraper son retard ici.

Ce réglage devrait grandement améliorer la convivialité de Chat pendant la nuit si votre lieu de travail utilise la communication basée sur Chat. Les administrateurs n’ont rien à faire pour activer la fonctionnalité de leur côté, et les utilisateurs doivent simplement accéder à Paramètres> Paramètres du thème pour activer le nouveau look sombre.

La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace ainsi que pour G Suite Basic et Business, selon le billet de blog. Il sera progressivement déployé, alors ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas encore – il devrait apparaître de votre côté dans 15 jours maximum.

Google essaie vraiment d’éloigner les gens de Hangouts, et doubler son remplaçant, Google Chat, est la ligne de conduite logique. Il ne nous reste plus qu’à voir si les utilisateurs de Hangouts commencent réellement à l’aimer.