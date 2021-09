Google cherche à élever la barre sur son Wear OS 3 – fixe également un calendrier

À peine un mois et demi après avoir annoncé l’arrivée d’une nouvelle plate-forme de montres intelligentes unifiée appelée Wear OS 3.0, Google a pris des mesures pour s’assurer que les applications exécutées sur son système d’exploitation offrent une expérience utilisateur dont les clients peuvent s’extasier. La montre intelligente Fossil Gen 6 pourrait être la première à exécuter le nouveau logiciel.

Bien sûr, on n’est pas sûr de ce que pourrait être l’expérience une fois que de nouveaux utilisateurs accèderont au nouveau système d’exploitation dans les mois à venir. Ce que Google a fait cependant, c’est de s’assurer qu’il couvrait les bases en introduisant des directives de qualité des applications mises à jour pour Wear OS 3.

Alors que Google a répertorié un groupe de montres intelligentes éligibles pour la mise à niveau au cours de la seconde moitié de 2022, les experts ont averti que ce n’était peut-être pas une bonne idée de le faire. Outre une réinitialisation complète des paramètres d’usine, le processus de mise à niveau peut supprimer des paramètres et des données sur les montres et doit être sauvegardé.

Google aurait peut-être envisagé les nouvelles directives pour assurer les utilisateurs de smartwatch qui disposent de versions antérieures de leur système d’exploitation. Il reconnaît probablement que les propriétaires de montres peuvent ne pas vouloir se donner la peine de mettre à niveau le système d’exploitation, ce qui peut être la raison pour laquelle il propose une option pour refuser la mise à jour mais recevoir des correctifs de sécurité.

En ce qui concerne les directives de qualité des applications prescrites par Google sur son forum des développeurs, la page met en évidence les problèmes de compatibilité de base pour les notifications, y compris le style de messagerie ainsi que les réponses directes à celles-ci.

Les directives soulignent également la nécessité de « Mieux : prise en charge complète de Wear OS » via des étapes telles que la garantie que les applications sont correctement formatées pour les types d’affichage carré et rond avec un texte de grande taille et « visible ». De plus, les directives parlent d’un mandat de fonctionnalité selon lequel un APK de montre s’exécuterait directement sur l’appareil Wear OS et pourrait être découvert dans le Play Store Wear OS avec des captures d’écran appropriées.

Il souligne également que l’application doit mentionner Wear OS dans sa liste Google Play Store et contenir au moins une capture d’écran illustrant l’expérience de l’application Wear OS.

À partir du 13 octobre, les applications Wear OS devront répondre à ces exigences de qualité de notification, de mise en page et de fonctionnalité “pour être publiées sur Google Play”. Les cadrans de montre ont également jusqu’à cette date pour se conformer, principalement aux directives de capture d’écran/liste. Google encourage les tests sur les montres Wear OS 3 à l’avance”, déclare Google dans sa note aux développeurs.

