Google Chrome 90 apporte la fonctionnalité de sécurité que nous attendions – .

Google Chrome a été au centre d’une importante controverse sur la confidentialité ces dernières semaines. Google souhaite remplacer les cookies tiers que les annonceurs utilisent pour suivre les utilisateurs en ligne et diffuser des annonces personnalisées avec une nouvelle technologie de suivi censée être plus privée. Appelée FLoC, la fonctionnalité est déjà en cours de test sur un nombre limité d’utilisateurs de Chrome qui ne sauront même pas qu’ils ont été inclus dans le pilote, car ils ne sont pas explicitement informés et ont demandé s’ils souhaitent rejoindre. L’initiative FLoC a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de l’EFF, certains concurrents de Google, notamment DuckDuckGo et Brave, prenant déjà des mesures contre les nouvelles fonctionnalités de suivi.

Mais Chrome reste le navigateur le plus populaire au monde, un outil sur lequel de nombreuses personnes comptent pour surfer sur le Web à des fins personnelles et professionnelles. Google continue de le mettre à jour régulièrement, publiant de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de sécurité dont les utilisateurs doivent être conscients. La dernière mise à jour majeure de Chrome est déjà sortie, apportant diverses améliorations, y compris une fonctionnalité de sécurité qui devrait améliorer votre sécurité.

Comme annoncé précédemment, Google Chrome forcera enfin tout le trafic du site Web au protocole HTTPS au lieu du HTTP. De nombreux sites ont déjà implémenté HTTPS par eux-mêmes, mais il existe encore des retards qui s’appuient sur le protocole d’origine, qui est moins sécurisé. HTTPS crypte le trafic envoyé sur le réseau, ce qui améliore la confidentialité des utilisateurs. Les informations envoyées entre vous et les sites Web que vous visitez ne peuvent pas être interceptées, comme ce serait le cas pour HTTP.

Chrome 90 utilisera désormais par défaut tout le trafic sur les connexions HTTPS, ce qui aura un autre effet secondaire bienvenu. Certains sites peuvent se charger encore plus rapidement qu’avant, car le navigateur se connectera directement à HTTPS sans rediriger d’abord le trafic de HTTP vers HTTPS. Dans un article de blog expliquant la fonctionnalité, Google a déclaré qu’il y aurait des exceptions sur les sites qui n’implémentaient pas HTTPS. Chrome essaiera de forcer la connexion via le protocole le plus sécurisé, mais il reviendra à HTTP si la tentative initiale échoue.

Le trafic HTTPS par défaut est peut-être le point culminant de Chrome 90, mais la nouvelle version apporte d’autres fonctionnalités que les utilisateurs de longue date pourraient remarquer. Le navigateur prend désormais en charge le codec AV1, qui devrait améliorer la visioconférence sur Chrome, une habitude courante de travail à domicile pendant la pandémie. Le nouveau codec devrait améliorer la qualité de la vidéo même en cas de mauvaise connectivité. AV1 offrira également une meilleure expérience de partage d’écran qu’auparavant.

Les utilisateurs de Chrome 90 remarqueront également une nouvelle fonctionnalité de recherche par onglets qui les aidera à trouver rapidement le site Web dont ils ont besoin. La fonctionnalité peut être utile si vous laissez un grand nombre d’onglets ouverts dans Chrome.

Le fait que Chrome 90 corrige 37 bogues de sécurité, y compris un tout nouveau problème de vulnérabilité zero-day, est également important.

Chrome 90 apporte également de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, notamment la prise en charge du débordement CSS, qui empêchera le défilement à l’intérieur d’une boîte CSS. La politique de fonctionnalité est désormais appelée politique d’autorisations, «qui vous permet d’activer, de désactiver et de modifier de manière sélective le comportement de certaines API et fonctionnalités Web dans le navigateur».

Si Chrome est installé sur votre Windows ou Mac, vous devez effectuer la mise à jour vers Chrome 90 dès que possible. Le journal des modifications complet est disponible sur ce lien, avec des notes pour les développeurs disponibles ici.

