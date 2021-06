Google Chrome ajoute de nouvelles protections de sécurité pour vous avertir des mauvaises extensions

Google déploie quelques améliorations à la navigation sécurisée améliorée sur Chrome pour empêcher le téléchargement et l’installation d’extensions et de fichiers dangereux.

Vous pouvez déjà gérer facilement toutes vos extensions dans Chrome à partir d’un Chromebook. Désormais, lorsque vous essayez d’installer une nouvelle extension à partir du Chrome Web Store, une nouvelle boîte de dialogue apparaît pour vous avertir si l’extension n’est pas répertoriée comme approuvée par la navigation sécurisée améliorée. Vous pouvez alors choisir d’annuler l’installation ou de poursuivre le processus.

Google déclare que les applications seront considérées comme dignes de confiance si elles respectent les politiques du programme de l’entreprise, bien que cela puisse prendre quelques mois pour que les nouveaux développeurs deviennent dignes de confiance. À l’heure actuelle, près de 75 % des extensions du Chrome Web Store sont considérées comme fiables.

Google prend également des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des fichiers téléchargés. Lorsque vous téléchargez un fichier, le navigateur Chrome effectue une analyse initiale des métadonnées des fichiers potentiellement risqués pour déterminer leur sécurité. Si l’analyse préliminaire révèle qu’un fichier peut être dangereux, vous pouvez pousser le fichier vers une analyse plus complète. Si le fichier est jugé dangereux, Chrome le bloquera.

Google déclare que vous pouvez contourner ces deux nouvelles mesures si vous le souhaitez, mais c’est évidemment à vos risques et périls. La société vante les antécédents de la navigation sécurisée améliorée, affirmant que les utilisateurs “sont hameçonnés avec succès 35% de moins que les autres utilisateurs” depuis son lancement l’année dernière.

Ces nouvelles mesures sont des exemples de l’accent mis par Google sur la sécurité de ses utilisateurs. Plus tôt cette année, la société a supprimé et désactivé une extension Chrome populaire après avoir été jugée nuisible en introduisant un logiciel de suivi. Avec les améliorations apportées à la navigation sécurisée améliorée, les utilisateurs seront plus conscients des extensions et des fichiers qu’ils téléchargent.

Les nouveaux ajouts arrivent à Chrome 91, qui est désormais largement disponible, y compris tous les meilleurs Chromebooks. Vous devez activer la navigation sécurisée améliorée, qui se trouve dans les paramètres de Chrome sous confidentialité et sécurité > sécurité > Protection renforcée.

