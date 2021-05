Google Chrome ajoute un éditeur pour améliorer les captures d’écran | La technologie

La nouvelle fonctionnalité de Google Chrome vous permet de modifier les captures à partir de l’onglet de partage et cela améliore l’expérience lors de l’envoi d’une capture d’écran.

Prendre une capture d’écran est quelque chose que les utilisateurs font presque quotidiennement. La chose la plus normale au monde est d’utiliser le système du terminal lui-même : faites glisser trois doigts sur l’écran ou appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de verrouillage. Après cela, ce que vous avez à faire est de modifier la capture et d’appuyer sur le bouton d’envoi, le processus est un peu lourd.

Google sait que ce n’est pas aussi raffiné qu’il devrait l’être et c’est pourquoi il a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Chrome. Cette fonction vous permet de le capturer, de le modifier et de l’envoyer en un clin d’œil. Ça oui, Il n’est disponible que dans Google Chrome sur Android et il est nécessaire d’activer une option dans le menu des fonctions expérimentales.

La fonction que nous devons activer s’appelle “Chrome Share Screenshot” et pour y accéder la seule chose qui nous devons faire est d’écrire ce qui suit dans la barre de recherche Google Chrome : “chrome: // flags / # chrome-share-screenshot”. Il est important de copier ce texte sans les guillemets, une fois que vous l’avez dans la barre de recherche, il ne vous reste plus qu’à lancer la recherche.

Après avoir fait cela, ce que vous devez faire est de regarder les options qui apparaissent, le nom de celui dont nous avons besoin est “Chrome Share Screenshot” et Par défaut il semble désactivé, vous devrez l’activer puis redémarrer le navigateur. Pour que tout fonctionne correctement, nous vous recommandons de fermer l’application depuis la section récente d’Android et de la rouvrir.

Une fois que tout est prêt, vous devez rechercher n’importe quel contenu dans Google Chrome et accéder au menu de partage. Dans ce menu, une option appelée “Capture d’écran” apparaîtra et c’est le nouvel éditeur de Chrome. Cet éditeur vous permet de modifier la taille de la capture ainsi que de la recadrer, de la peindre ou d’ajouter du texte.

La vérité est que ce nouveau menu comprend des options assez basiques et qu’elles sont essentielles dans ce qu’est un éditeur d’images. Le meilleur de tous est qu’après avoir coupé, peint et dessiné, la capture peut être envoyée à n’importe quel contact. et par le système de messagerie que nous voulons.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Chrome peut être un premier indice de ce qui nous attend avec l’arrivée d’Android 12 sur les appareils ou quelque chose que Mountain View décide d’éliminer. La seule chose que nous pouvons vous dire, c’est qu’en ce moment, il est vraiment utile et confortable à utiliser.