Google Chrome envisagerait d’intégrer, une nouvelle fois, une fonctionnalité de Microsoft Edge | La technologie

Les navigateurs ont pour modus operandi de copier les fonctionnalités les plus intéressantes de leurs concurrents. Google Chrome n’allait pas être moindre et aurait copié une fonctionnalité de Microsoft Edge, même si ce ne serait pas le plus utile du navigateur Redmond.

L’originalité dans le monde d’aujourd’hui n’existe pas. Il est presque impossible de lancer une fonctionnalité complètement nouvelle, révolutionnaire et révolutionnaire. Cela se voit dans les différents programmes ou applications, aucune entreprise n’est épargnée de s’inspirer ou de copier ses concurrents afin d’offrir le service le plus complet.

Le dernier connu est que Google Chrome aurait en main pour intégrer une fonctionnalité et qu’il se serait inspiré de Microsoft Edge pour cela. L’information vient d’un utilisateur de Reddit qui, entrant dans la version bêta de Google Chrome, a trouvé un paramètre qui permet d’activer cette fonctionnalité.

Et, est-ce que Google Chrome prévoit d’ajouter plus d’informations contextuelles aux sites Web comme le fait Microsoft Edge. La vérité est que la caractéristique a beaucoup à voir avec les informations que chaque page Web veut transmettre à ses utilisateurs. En réalité, C’est curieux car jusqu’à présent, en cliquant sur le cadenas dans la barre de navigation, il ne s’est pas passé grand-chose.

La seule chose qui est apparue est l’information au niveau des cookies, de la sécurité et du certificat. Alors que dans Microsoft Edge, ce qui est dit dans cette section est beaucoup plus informatif. Il fait un petit résumé et, en plus, des données apparaissent comme, par exemple, la date de création de l’entreprise s’il s’agit d’un site Internet d’entreprise et même le lieu où se situe le siège social.

Ce n’est pas une fonctionnalité vitale lors de l’utilisation du navigateur, mais c’est intéressant et curieux. De plus, l’information est toujours bien reçue. Il est possible que Google Chrome ait beaucoup plus de fonctionnalités de Microsoft Edge que vous souhaitez copier et que ce ne soit que le début, nous devrons attendre pour connaître le type de plans que Mountain View a avec son navigateur plus que célèbre.