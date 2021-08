Google Chrome est désormais une clé de sécurité 2FA – qu’est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce si important ? | La technologie

Désormais, votre navigateur Chrome sur Android peut être la meilleure clé de sécurité au monde.

Se connecter à nos comptes n’est plus comme avant, et la plupart des services et applications en demandent même un vérification en deux étapes pour protéger davantage notre sécurité, et pour que nous arrêtions de voir ces fuites d’informations d’identification comme elles se sont produites au cours des dernières décennies.

L’authentification à deux facteurs est assez courante, devant entrer nos informations d’identification, puis une deuxième étape, par exemple, où nous devons également entrer un code envoyé par SMS à notre téléphone portable, bien que nous puissions également utiliser une sorte de clé de sécurité. Mais si vous n’aimez pas les clés de sécurité physiques, peut-être que votre Chrome pour Android peut en faire partie.

Et est-ce maintenant Google souhaite que vous puissiez vous connecter à l’aide de votre navigateur, plus précisément Chrome sur Android, une fonctionnalité actuellement en version bêta, un peu verte, mais qui pourrait atteindre la version stable dans les prochains mois.

Fondamentalement, le changement important que nous aurions concernant la vérification en deux étapes que vous connaissez déjà, est qu’une deuxième étape est demandée dans la connexion, où nous passerions directement au Chrome du mobile Android à proximité. De cette façon, il n’aurait même pas besoin d’une connexion Internet dans le navigateur pour accepter le login, puisque le processus s’effectuerait simplement par proximité à l’aide du Bluetooth basse énergie appliqué au cloud, dit câble.

Pour le tester, vous avez besoin de la version bêta 93 pour Chrome sur Android, puis activez le drapeau chrome : // flags / # enable-web-authentication-cable-v2-support.

Une fois activé, Cela nécessite également l’activation de la vérification à deux facteurs de Google et voyez si le processus fonctionne en passant automatiquement au mobile Android à proximité via le navigateur.

Comme vous pouvez le voir, Google souhaite que vous vous connectiez de manière beaucoup plus sécurisée, même si nous verrons si le public finit par accepter de devoir activer une autre deuxième étape de sa connexion.