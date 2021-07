Google Chrome est le navigateur préféré de nos lecteurs, mais il est plus proche que vous ne le pensez

Lorsque nous avons demandé à nos lecteurs plus tôt cette semaine quel navigateur Web ils préféraient utiliser sur leurs appareils, nous ne pensions pas que les résultats auraient été tout à fait comme ils l’ont fait. Bien sûr, le navigateur Chrome de Google, le navigateur par défaut intégré à tous les téléphones Android, était le choix le plus populaire, mais il y en avait plusieurs autres que vous ne soupçonniez peut-être pas qui n’étaient pas si loin derrière.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, Google Chrome a pris la première place de notre sondage avec près de 28% des voix. Mais les deuxième à cinquième positions étaient pratiquement à égalité entre Brave, Firefox, Samsung Internet et “autre”. Enfin, DuckDuckGo et Opera ferment la marche, avec chacun environ 5 % des voix.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Quel est votre navigateur Web préféré sur Android ?

Google fait l’objet d’une surveillance accrue depuis des années quant à la quantité de données qu’il collecte sur ses utilisateurs, il n’est donc pas surprenant que les navigateurs axés sur la confidentialité comme Brave, DuckDuckGo et même Firefox deviennent de plus en plus populaires. Nous n’avons pas non plus été surpris que Samsung Internet soit pratiquement à égalité pour la 3e place ; après tout, c’est le navigateur par défaut (présent même au-dessus de Chrome) sur la plupart des téléphones Android les plus populaires et les meilleurs au monde. En fait, nous avons été un peu choqués que ce soit aussi loin dans la liste. Cela est peut-être dû au fait qu’il n’a pas vraiment de client de bureau.

Comme vous pouvez vous y attendre, ce sondage a généré des commentaires et des retours intéressants de la part de nos lecteurs. Voici un échantillon de ce qu’ils avaient à dire.

Le lecteur beno51079 a déclaré qu’il utilisait “Chrome, pour des raisons de commodité et de compatibilité croisée”.

Reader Kincadium a représenté des utilisateurs multi-navigateurs, affirmant qu’il utilise principalement « Samsung Internet avec une poignée de Chrome pour les sites dont je n’ai pas envie d’essayer de mémoriser le mot de passe ».

Même s’il n’a pas reçu autant de votes que prévu, Samsung Internet et Microsoft Edge ont été largement pris en charge.

Samsung Internet est le seul navigateur où vous pouvez utiliser le plein écran de votre téléphone sans barres noires. Lorsque vous lisez un article, par exemple, vous pouvez en voir plus avec Samsung Internet qu’avec les autres navigateurs. De plus, vous avez des modules complémentaires comme Adguard. Chrome contre Samsung Internet pic.twitter.com/4LAeMAnLBV – Mic Jam (@micjam9) 15 juillet 2021

J’utilise @MicrosoftEdge car les collections sont vraiment utiles pour faire des recherches pour mon diplôme. – Andrew Breading 💙😷🏳️‍🌈 🏳️‍⚧#WearAMask (@abwales4) 14 juillet 2021

Et les défenseurs de la vie privée avaient tous aussi leurs favoris :

Sur Facebook, Sebastian Rodger a déclaré (un peu ironiquement) qu’il préférait Firefox. “C’est le conteneur Facebook qui m’a fait basculer vers celui-ci. La perfection pour limiter les trackers Facebook en dehors du réseau social :).”

Navigateur courageux… à la fois pour le bureau et Android… c’est tellement mieux que le chrome qui monopolise les ressources et ils bloquent les publicités et les trackers tellement mieux que les autres. – Anubhav Srivastava (@anumantra) 14 juillet 2021

@brave à cause des options de confidentialité – Alberto Mur Rodrigo (@albertomur96) 15 juillet 2021

Le sondage est maintenant fermé, mais nous aimerions toujours savoir ce que vous en pensez. Alors dites-nous quel est votre navigateur préféré et pourquoi dans les commentaires ci-dessous.

Attention au dodo

A Township Tale review : LARPing dans un RPG multijoueur de type Minecraft

A Township Tale, un jeu multijoueur social en mode bac à sable en monde ouvert, a passé des années dans une version bêta pré-alpha avant d’arriver aujourd’hui sur Oculus Quest. Bien qu’il ne s’agisse toujours pas de la version 1.0, ce port propose une tonne d’activités, de professions, de quêtes de récupération, d’artisanat et d’exploration qui vous offriront bien plus d’heures de jeu que la plupart des jeux VR.

Fais-moi tourner en rond

Android 12 Beta 3 pratique : jeu et échantillon

Android 12 Beta 3 est le dernier opus du dernier système d’exploitation mobile de Google, et la dernière fois que nous verrons probablement des ajouts de fonctionnalités dans le programme. Vous trouverez ici un nouvel ensemble de commandes de jeu, une recherche sur l’appareil, une meilleure rotation automatique, des couleurs personnalisables, des captures d’écran déroulantes et plus encore !

Voitures télécommandées

Laissez une voiture RC faire ce que vous ne pouvez pas faire dans une vraie voiture

Les voitures télécommandées sont tellement amusantes, mais tout le monde a une idée différente de ce plaisir. Est-ce de la vitesse ou des cascades de vol ? Moteur électrique ou essence ? Nous avons examiné diverses voitures RC et créé cette liste de certaines des meilleures voitures disponibles.