Google Chrome est mis à jour et maintenant il permettra de récupérer plus rapidement les pages fermées par erreur | La technologie

La nouvelle version de l’application Google Chrome sur Android a été mise à jour et a reçu une série de fonctionnalités visant à améliorer à la fois sa convivialité et ses performances.

Le rythme des mises à jour de Google Chrome a apporté une poignée de nouvelles fonctionnalités à la dernière version de l’application de navigateur Mountain View. Les nouvelles fonctionnalités viennent améliorer l’expérience lors de l’utilisation de l’application, nous allons donc les déployer.

La première fonctionnalité est destinée à garantir que l’une des erreurs les plus accidentelles lors de l’utilisation de l’application cesse d’exister. Et, est-ce que, il est vraiment courant de cliquer sur l’accès destiné à fermer tous les onglets et, par conséquent, de perdre l’accès à toutes ces informations à la fois.

À ce jour, Google a réussi à résoudre cette erreur en ajoutant un bouton qui vous permet de récupérer tous ces onglets, mais maintenant il a amélioré cette fonctionnalité et il sera beaucoup plus facile de récupérer les onglets qui ont été fermés par accident. Et, est-ce que, la récupération de ces pages sera beaucoup plus rapide qu’auparavant.

Une autre fonctionnalité de la nouvelle version de Google Chrome pour Android est une amélioration substantielle en ce qui concerne l’utilisation d’applications Web progressives. Si vous ne connaissez pas ces applications, en bref, il s’agit d’un type d’applications qui peuvent être utilisées à partir du navigateur au lieu d’avoir à installer l’APK.

Maintenant, avec la nouvelle version de Google Chrome sur Android, ces applications ont de meilleures fonctionnalités grâce au fait qu’elles peuvent accéder directement aux URL personnalisées, donc elles n’ont pas à réfléchir quelques secondes avant de décider quelle action faire avec ces types de liens. .

Ce sont les fonctionnalités les plus importantes de la nouvelle mise à jour de Google Chrome sur Android, bien qu’elles ne soient pas les seules. L’application a également amélioré ses performances lorsqu’elle est utilisée sur les téléphones mobiles. Ces améliorations visent à réduire le temps de réponse et à favoriser l’interaction avec l’utilisateur.