Google Chrome est sur le point d’obtenir une nouvelle fonctionnalité intéressante pour partager des liens – .

Google Chrome fait face à des critiques bien méritées sur la façon dont il gère les ressources informatiques, ce qui peut avoir un impact significatif sur la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables. Google prévoit également de mettre en œuvre de nouvelles technologies de suivi des utilisateurs pour Chrome, en remplaçant les cookies tiers par FLoC, qui a reçu beaucoup de réactions négatives au cours des derniers mois.

Ce sont de bonnes raisons d’abandonner Chrome et de le remplacer par une alternative, mais Chrome reste le premier navigateur Internet, un outil préféré de nombreuses personnes. C’est parce que Google continue de proposer de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour Chrome qui pourraient très bien compenser les plus controversées. Et Google travaille déjà sur un tout nouveau changement pour Chrome qui pourrait rendre la gestion des liens encore plus facile qu’auparavant.

Que vous utilisiez Chrome pour le travail ou la navigation personnelle sur le Web, l’omnibox est le lieu où se déroule une grande partie de l’action. C’est là que vous tapez les requêtes de recherche et les adresses de sites Web et où vous copiez les URL pour les partager avec d’autres. L’omnibox offre également des informations de sécurité rapides sur les sites Web et vous permet d’effectuer des actions supplémentaires, telles que l’enregistrement d’un site Web dans des signets, l’activation du mode lecteur, la traduction de pages et le blocage des cookies. Le menu omnibox peut varier en fonction du site Web et des différentes options que vous avez activées dans Chrome.

Google prévoit d’ajouter un autre bouton utile à l’omnibox qui apparaît déjà dans les dernières versions de Chrome Canary (bêta). Le menu «Plus» trouvé par Chrome Story pourrait s’appeler Desktop Sharing Hub, explique 9to5Google. C’est son nom actuel si vous souhaitez l’activer dans le menu chrome: // flags.

Nouveau menu Partager dans la version bêta de Google Chrome.

Appuyez sur cette icône «+» et un nouveau menu apparaît, révélant au moins quatre actions «Partager» pour l’utilisateur. Vous pouvez copier le lien disponible, générer un code QR, «Enregistrer la page sous…» et la diffuser sur les appareils connectés au Chromecast. Si vous êtes connecté à Chrome, une option “Envoyer vers vos appareils” peut également apparaître dans le menu.

Le bouton de code QR n’est pas nouveau, car ce n’est qu’un de ces boutons que vous pourriez voir apparaître pour certains sites Web en ce moment. Mais il est inclus dans le menu «Plus» de l’exemple ci-dessus. La copie et le partage de liens font partie des routines quotidiennes de navigation Internet de nombreuses personnes. Placer ces outils dans un menu simple immédiatement disponible a beaucoup de sens, tout comme le bouton Cast, qui est actuellement caché dans le menu hamburger sur le côté.

Il n’est pas clair pour le moment si des boutons supplémentaires peuvent être ajoutés au menu. Les extensions installées dans Chrome peuvent générer leurs propres boutons, en supposant que Google souhaite autoriser une fonctionnalité aussi complexe pour le nouveau menu de partage. On ne sait pas non plus quand la fonctionnalité sera déployée, mais elle est actuellement disponible sur Chrome Canary v92, vous pouvez donc en faire l’expérience sur Windows, macOS, Linux et Chrome OS tout de suite.

