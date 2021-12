Google Chrome obtient de nouvelles fonctionnalités d’achat juste à temps pour la crise des vacances

Suivi des baisses de prix, paniers enregistrés, etc.

Noël est dans un peu plus d’une semaine, et si vous êtes comme la plupart des gens, le stress de la saison des achats des Fêtes commence à vous envahir. Ce week-end est l’une de vos dernières chances de commander des cadeaux en ligne pour vous assurer qu’ils arrivent avant le 25 décembre, et Google souhaite vous aider dans la chasse. Cette semaine, trois nouvelles fonctionnalités axées sur le shopping arrivent dans Chrome pour sauver votre esprit de vacances.

Pour tous ceux qui se sont déjà connectés à CamelCamelCamel ou qui se sont tournés vers Keepa pour le suivi des prix, ce premier outil est super excitant. À partir de cette semaine, Chrome sur Android aux États-Unis affichera le prix actuel d’un article dans la grille des onglets ouverts. L’exemple de Google montre qu’il fonctionne sur sa propre vitrine, mais vraisemblablement, il fonctionnera également sur d’autres détaillants comme Amazon et Best Buy. Cette icône affiche le prix d’origine à côté de la remise afin que vous puissiez surveiller toutes vos idées de cadeaux potentielles à partir d’une seule page.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Galerie d’images (1 images)

En parlant de Chrome sur Android, il y a une nouvelle astuce pour vous aider à magasiner virtuellement et physiquement en même temps. Appuyez simplement sur l’icône de l’objectif dans la barre d’adresse de Chrome pour ouvrir votre appareil photo et prendre une photo de l’élément que vous envisagez. Peut-être que vous pourrez économiser quelques dollars simplement en achetant en ligne.

Si vous préférez acheter depuis votre ordinateur portable, vous n’êtes pas non plus exclu de la dernière version de Google. Chrome sur Windows et Mac aux États-Unis obtient une carte « Vos paniers » sur chaque nouvelle page d’onglet qui vous ramènera à n’importe quel site sur lequel vous avez effectué des achats. Si vous ajoutez constamment des articles à votre panier sur divers sites Web – pour oublier sur quel site Web vous étiez – cet ajout sonne comme une bouée de sauvetage. De plus, certains détaillants partenaires de Google offriront même des remises supplémentaires pour les retours via cette carte.

Avec un peu de chance, ces trois fonctionnalités pourraient vous faire gagner un temps précieux au cours de ces derniers jours de la saison des achats des Fêtes.

Article suivant Tuer la synchronisation de Google pour les anciens navigateurs Chrome que vous ne devriez certainement plus utiliser

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (759 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg