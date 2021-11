Google Chrome obtient un nouveau guide de confidentialité sur Android

Google a amélioré les fonctionnalités de confidentialité de ses produits ces dernières années dans une tentative apparente de mieux concurrencer Apple. Le fabricant d’iPhone a fait des vagues plus tôt cette année lorsque ses dernières protections de la confidentialité ont été déployées via les mises à jour iOS 14. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent voir exactement quel type de données les applications collectent. Et les applications doivent demander une autorisation explicite pour suivre les utilisateurs. Google n’a pas encore répondu à ces exigences de confidentialité iOS sur Android, mais la société explore des fonctionnalités similaires. Bien que Google ne corresponde pas immédiatement à Apple, il travaille sur une nouvelle fonctionnalité de confidentialité pour Google Chrome. Appelée Privacy Guide, la nouvelle fonctionnalité pourrait aider les utilisateurs à contrôler ce qu’ils partagent avec Google.

Google doit toujours suivre les utilisateurs pour gagner de l’argent

Google est dans une position où il doit offrir de meilleures fonctionnalités de confidentialité aux clients tout en les suivant simultanément. L’exemple d’iOS 14 en est la preuve. Google n’a pas suivi l’exemple de Facebook lorsque les étiquettes de confidentialité iOS 14 et les fonctionnalités anti-pistage ont été déployées. Facebook a protesté avec véhémence, tandis que Google a choisi de s’y conformer discrètement. Et Google prend des mesures similaires dans d’autres endroits.

Les applications iOS de Google montrent qu’elles collectent de nombreuses données utilisateur auprès des clients, conformément à Facebook. Mais contrairement à Facebook, Google a choisi de ne pas supprimer une fonctionnalité qui lui aurait permis de suivre les utilisateurs à travers les applications et les services. C’est pourquoi les applications Google ne demandent jamais aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad une autorisation de suivi.

Chrome est l’un des produits Google qui peuvent aider Google à suivre les utilisateurs. Et la société a vu beaucoup de critiques sur Chrome plus tôt cette année. C’est parce que Google a testé une nouvelle technologie de suivi des utilisateurs qui devrait remplacer les fameux cookies. Cependant, beaucoup dans l’industrie désapprouvent l’initiative FLoC maintenant retardée de Google.

Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité de Google Chrome

La dernière fonctionnalité de confidentialité de Google pour Android se présente sous la forme du guide de confidentialité disponible dans l’application du navigateur. Trouvée par TechDows, la fonctionnalité vous permet de revoir certains paramètres de confidentialité pour la navigation sur le Web.

La fonctionnalité n’est pas disponible pour tout le monde par défaut, car elle est encore en cours de développement. Vous devrez aller dans Chrome et taper ce chrome://flags/#privacy-review dans la barre d’adresse. Sélectionnez Activé, puis vous trouverez la nouvelle section Vérification de la confidentialité sous l’application Paramètres dans le menu Confidentialité et sécurité.

Vous trouverez les bascules suivantes dans la section Guide de confidentialité, qui semblent favoriser le suivi.

Fonctionnalité Guide de confidentialité dans Google Chrome pour Android. Source de l’image : TechDows

Le premier s’appelle « Améliorer les recherches et la navigation », ce qui ressemble à quelque chose que tout le monde veut. Google explique que vous naviguerez plus rapidement car le contenu est chargé de manière proactive en fonction de votre visite actuelle de la page Web. De plus, vous obtiendrez de meilleures suggestions dans la barre d’adresse. Vous « payez » pour ces fonctionnalités en partageant avec Google les sites Web que vous visitez et les rapports d’utilisation.

La deuxième fonctionnalité concerne votre historique de navigation. Si vous souhaitez synchroniser votre activité sur plusieurs appareils, vous devrez l’activer. Encore une fois, Google explique que les sites Web que vous visitez sont enregistrés sur votre compte Google. De plus, si la recherche Google est votre moteur de recherche par défaut, vous verrez de meilleures « suggestions contextuellement pertinentes ».

Google voudrait que vous activiez les deux fonctionnalités. Et si vous pensez qu’ils valent la peine de partager vos données, vous devez les activer. Mais si vous vous souciez davantage de la confidentialité, vous voudrez les laisser de côté. Néanmoins, c’est formidable de voir Google ajouter cette fonctionnalité de confidentialité à Chrome pour Android. La fonctionnalité est disponible sur Chrome pour ordinateur de bureau. Vous pouvez l’activer en suivant le même drapeau ci-dessus.