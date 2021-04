Google Chrome obtient un renforcement de la sécurité sur Android et sur le bureau avec la dernière mise à jour

Google a commencé à déployer Chrome 90 sur le canal stable pour les ordinateurs de bureau et les appareils Android. Bien que la dernière mise à jour n’apporte pas une longue liste de nouvelles fonctionnalités, il y a deux changements importants pour l’utilisateur qui rendent l’un des meilleurs navigateurs encore meilleur (via BleepingComputer).

Tout d’abord, Chrome 90 pour ordinateur de bureau est livré avec l’encodeur AV1, qui est «spécifiquement optimisé pour la visioconférence avec intégration WebRTC». Étant donné que AV1 offre une efficacité de compression plus élevée par rapport aux autres types d’encodage vidéo, votre prochain appel vidéo sera légèrement plus fluide. De plus, AV1 permet la vidéo pour les utilisateurs sur des réseaux à faible bande passante et apporte une efficacité de partage d’écran considérablement améliorée par rapport à d’autres codecs tels que VP9.

Chrome 90 modifie également le protocole par défaut en HTTPS. Cela signifie que Chrome se connectera désormais à n’importe quelle URL que vous entrez dans la barre d’adresse à l’aide du protocole https: //. Outre l’amélioration de la sécurité et de la confidentialité, le changement devrait également entraîner une légère augmentation des performances, car les connexions HTTP ne seront plus redirigées vers des connexions HTTPS.

Source: Google

Comme indiqué par Google dans un article de blog sur le blog Chromium, cependant, “les adresses IP, les domaines en une seule étiquette et les noms d’hôte réservés tels que test / ou localhost /” continueront à être par défaut HTTP. Le changement est actuellement limité aux versions de bureau et Android de Chrome, mais devrait arriver sur iOS plus tard cette année.