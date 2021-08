Google Chrome prépare la prise en charge multi-fenêtres sur Android 12 pour une meilleure gestion des onglets

in

Plus tôt cette année, Google a été aperçu en train de travailler sur une version plus utile de la fonction d’écran partagé d’Android qui vous permettrait de regrouper deux applications. Vous pourrez alors basculer entre une autre application unique et la paire que vous avez créée.

Désormais, une fonctionnalité à venir pour Chrome sur mobile vous donnera la possibilité d’ouvrir plusieurs instances du navigateur lorsque vous activez le mode écran partagé avec Android 12. La nouvelle fonctionnalité a été repérée dans plusieurs chaînes de code soumises au Chromium Gerrit, repéré pour la première fois par les développeurs XDA.

La dernière révélation suggère que vous pourrez ouvrir jusqu’à cinq instances de Chrome sur mobile. De plus, vous pouvez ouvrir autant d’onglets que vous le souhaitez dans chaque fenêtre et accéder à toutes les instances de Chrome dans chaque section du mode écran partagé. Chaque instance de Chrome sera également répertoriée en tant qu’entrée distincte dans la vue d’ensemble des applications récentes, ce qui devrait rendre la fonctionnalité très pratique.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Actuellement, il existe un moyen de lancer deux instances Chrome en ouvrant Chrome en écran partagé et en appuyant sur “Déplacer vers une autre fenêtre” dans le menu contextuel. Cependant, vous ne pouvez pas ouvrir plus de deux fenêtres Chrome.

Avec le changement à venir, un bouton “Nouvelle fenêtre” apparaîtra dans le menu contextuel une fois que votre appareil entrera en mode écran partagé pour vous permettre de lancer une autre fenêtre Chrome dans la partie vacante de l’écran. Il offrira évidemment de nombreux avantages pour le multitâche, mais plus important encore, la fonctionnalité lèvera la limitation actuelle du nombre d’instances Chrome que vous pouvez exécuter à un moment donné.

Les propriétaires de certains des meilleurs téléphones pliables tels que le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, par exemple, trouveront cette fonctionnalité plus utile pour jongler entre plusieurs onglets à la fois, comme ils le peuvent sur un ordinateur de bureau. Vous pouvez l’essayer grâce à un nouvel indicateur de commutateur d’instance pour les appareils exécutant la version bêta d’Android 12, bien que vous deviez utiliser la version Chrome Beta, Dev ou Canary.

Un impressionnant pliable pour les masses

Samsung Galaxy Z Flip 3

Un téléphone pliable grand public

Les téléphones pliables de Samsung sont devenus courants avec le Galaxy Z Flip 3, offrant la puce Snapdragon 888 de Qualcomm avec une connectivité 5G, une résistance à l’eau et un écran de couverture plus grand que son prédécesseur, pour un prix inférieur à celui d’avant. Et la conception pliable permet de visualiser facilement les applications côte à côte lors d’un multitâche.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

parce que des raisons

Pourquoi le Pixel 5a existe-t-il ?

Le Google Pixel 5a est enfin là, avec une batterie plus grosse et des fonctionnalités importantes comme la résistance à l’eau. Mais une question plus importante que ce qu’est le Pixel 5a est de savoir pourquoi il existe même.