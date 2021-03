Google Chrome sur Android obtient enfin cette mise à jour majeure

Les utilisateurs expérimentés d’Android pourront désormais ouvrir plus d’onglets et naviguer encore plus rapidement dans Chrome, car Google propose désormais une version 64 bits de son navigateur sur les smartphones pris en charge.

Alors que la première version 64 bits d’Android est sortie il y a six ans, le géant de la recherche n’a commencé à tester une version 64 bits de Chrome pour Android qu’en juillet de l’année dernière.

Désormais, les utilisateurs d’Android dont les appareils ont été mis à jour vers Android 10 et disposent d’au moins 8 Go de RAM pourront utiliser la nouvelle version 64 bits de Chrome.

Chrome 64 bits pour Android

Alors que Google a commencé à déployer la version 64 bits de Chrome aux utilisateurs dont les smartphones répondent à ses exigences, certains utilisateurs d’Android utilisent peut-être déjà la version mise à jour de leur navigateur.

Vous pouvez vérifier si votre navigateur a déjà été mis à jour en ouvrant Chrome et en tapant «chrome: // version» dans la barre d’adresse du navigateur. Cela fera apparaître une multitude d’informations différentes, notamment la version que vous utilisez, la version d’Android que vous utilisez et les données de votre appareil. Cependant, vous pouvez facilement savoir si vous exécutez Chrome 64 bits car les informations seront affichées en haut de la liste après le numéro de version.

En utilisant la version 64 bits de Chrome, vous constaterez probablement des améliorations de performances grâce à une meilleure gestion de la RAM.

À l’avenir, Google prévoit d’autoriser uniquement les développeurs à télécharger des applications 64 bits sur le Google Play Store à partir d’août de cette année et l’année prochaine, les derniers processeurs d’Arm ne prendront en charge que les applications 64 bits.

Via MSPoweruser