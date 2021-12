Google Chromecast avec Google TV Review : le meilleur Streamer Google

Le Google Chromecast original a dévoilé la façon dont les clients consommaient le contenu, ce qui permet de profiter plus facilement que jamais du contenu de votre téléphone, ordinateur ou tablette. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Notamment, la concurrence s’est sérieusement échauffée. Apparemment, tout le monde, à l’exception d’Apple, dispose d’une clé de streaming peu coûteuse qui vous permet de diffuser du contenu à partir d’autres appareils et même d’ouvrir des applications de streaming intelligentes sur l’appareil lui-même. Le dernier Chromecast, le Google Chromecast avec Google TV, sert à la fois de moyen pour Google de rivaliser et lui permet de montrer sa dernière plate-forme de télévision intelligente – Google TV.

Mais avec tant d’autres options, dans quelle mesure le Google Chromecast avec Google TV fonctionne-t-il réellement ? Et en quoi est-il meilleur que le Chromecast bas de gamme ? J’ai utilisé l’appareil pour le savoir.

Google Chromecast avec la conception de Google TV

Le Chromecast avec Google TV est un peu plus gros que les autres appareils Chromecast, mais il est toujours assez petit pour se cacher facilement derrière votre téléviseur – et le câble flexible vous aide. Il a un port USB-C en bas pour l’alimentation, et il est construit en plastique blanc. Au moins, le mien est – il est disponible en trois couleurs : Blanche-Neige, Pêche Sunrise et Bleu Ciel. Cela a l’air bien, mais encore une fois, il sera caché derrière votre téléviseur.

Au bout du câble se trouve le port HDMI, qui prend heureusement en charge la spécification HDMI 2.1. L’appareil peut être alimenté par une prise murale ou directement depuis le téléviseur, avec un téléviseur compatible. Il ne pouvait pas tirer assez de puissance du téléviseur Hisense avec lequel je le testais. J’ai donc dû le brancher sur une prise de courant appropriée à la place.

L’appareil n’a pas de port Ethernet, vous êtes donc bloqué en utilisant le WiFi. Ce ne sera pas une grosse affaire pour la plupart, et ceux qui veulent vraiment une connexion filaire peuvent obtenir un adaptateur USB-C vers Ethernet pour l’appareil.

Plus important que l’appareil lui-même est la conception de la télécommande associée. La télécommande est relativement petite et construite à partir du même plastique blanc. Contrairement à d’autres télécommandes, elle n’a pas de commandes de canal, uniquement des commandes logicielles. Il peut également être utilisé pour contrôler le volume et la puissance de votre téléviseur, et il possède des boutons rapides pour YouTube et Netflix. Les boutons sont cliquables et faciles d’accès. Malheureusement, il est alimenté par deux piles AAA au lieu d’offrir une batterie rechargeable.

Google Chromecast avec fonctionnalités et logiciels Google TV

Contrairement aux Chromecasts d’antan, le Chromecast avec Google TV intègre un système d’exploitation TV complet : Google TV. C’est l’un des premiers appareils avec Google TV au lieu d’Android TV. Comme vous pouvez vous y attendre, lorsque vous le configurerez, vous vous connecterez à votre compte Google. Après cela, vous pourrez accéder à Google Assistant, YouTube et à d’autres services basés sur Google.

Mais quelles sont les différences ? Eh bien, il y en a quelques-uns, mais si vous avez déjà utilisé Android TV, vous ne vous perdrez pas dans Google TV. Le grand changement est que Google TV met l’accent sur un contenu plus personnalisé, plutôt que sur des rangées droites d’applications et de services. Google TV est également meilleur pour offrir des commandes de maison intelligentes, pour ceux qui sont connectés à l’écosystème Google Home. C’est une progression naturelle d’Android TV, et aurait facilement pu être juste une nouvelle version d’Android TV.

Dans l’interface, vous obtiendrez une rangée de contenu accessible en haut de l’écran. En dessous, vous obtiendrez des mosaïques d’applications, vous permettant d’accéder à des services individuels. Ensuite, plus de contenu organisé par service et peut être ou non très peuplé selon les services que vous utilisez. Par exemple, si vous n’achetez ou ne louez pas de films sur Google Play Films et TV, vous risquez de trouver des sections relativement vides.

Lorsque vous sélectionnez du contenu, vous pourrez soit l’ajouter à votre liste de surveillance, soit simplement commencer à le regarder. De plus, vous pouvez aimer ou ne pas aimer le contenu, ce qui aidera Google à mieux recommander le contenu à l’avenir.

En général, Google TV fonctionne bien et est facile à naviguer. C’est particulièrement vrai pour ceux qui ont utilisé Android TV dans le passé. Il prend également en charge tous vos services de streaming préférés, notamment Apple TV, Netflix, HBO Max, etc.

Google Chromecast avec les performances de Google TV

Alors, comment l’appareil fonctionne-t-il réellement ? Eh bien, heureusement, très bien.

Le Chromecast avec Google TV prend en charge le contenu avec une résolution jusqu’à 4K, en HDR10+ et Dolby Vision. C’est à peu près tout ce que nous aurions voulu de l’appareil en termes de support vidéo. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un téléviseur compatible pour réellement profiter de ces formats.

L’appareil prend également en charge tous les formats audio qui vous intéressent. Il prend en charge DTS, Dolby Audio, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos. Encore une fois, vous aurez besoin d’un téléviseur compatible et d’un système audio compatible.

Généralement, l’appareil semblait assez rapide pour la plupart des situations. Le logiciel était relativement réactif et réactif, et bien qu’il puisse ralentir un peu avec un multitâche intensif, cela n’a jamais vraiment gêné l’utilisation de l’appareil.

Conclusion

Le Google Chromecast avec Google TV est un appareil de streaming très performant qui prend en charge le streaming 4K HDR à un prix relativement bas. Si vous êtes connecté à l’écosystème de Google et que vous voulez quelque chose qui prendra en charge tous vos services de streaming préférés, cet appareil est peut-être fait pour vous.

La compétition

Si vous êtes connecté à l’écosystème de Google, vous choisirez probablement entre le Google Chromecast avec Google TV et le Google Chromecast standard. Dans ce cas, nous vous recommandons d’utiliser le Chromecast avec Google TV. Il prend en charge la vidéo à plus haute résolution, davantage de formats HDR et ne coûte que 20 $ de plus.

Bien sûr, cela vaut également la peine de regarder les appareils de streaming d’autres sociétés. Roku et Amazon proposent tous deux des appareils de streaming très compétitifs dans cette gamme de prix. Si vous préférez vivre dans l’écosystème de Google, vous devez vous en tenir à l’appareil Google. Mais si vous êtes prêt à utiliser un appareil d’une autre entreprise, nous vous recommandons le Roku Streaming Stick 4K, qui prend également en charge la vidéo haute résolution et se branche sur des écosystèmes de maison plus intelligente.

Dois-je acheter le Google Chromecast avec Google TV ?

Oui. Le Google Chromecast avec Google TV est un appareil de streaming très performant.

