Google classe PopCat comme le jeu le plus tendance de 2021

Google Trends a publié ses résultats annuels de l’année dans la recherche, y compris quels jeux vidéo étaient en tête des charts en 2021.

Ce fut une année assez importante pour l’industrie du jeu vidéo, malgré les nombreux retards et pénuries de matériel. Comme un certain plombier écrasant impitoyablement des tortues anthropomorphes sous sa botte dans un cycle sans fin de violence de dessin animé pour sauver une princesse, les jeux vidéo ont continué à avancer. Cependant, vous ne devineriez probablement jamais quels jeux ont dépassé les algorithmes lors de cette remise des gaz.

Les jeux les plus tendance de 2021 sont :

PopCat FIFA 22 Battlefield 2042 Monster Hunter Rise Resident Evil Village Call of Duty: Vanguard Far Cry 6 Madden NFL 22 Metroid Dread

Oui, PopCat était le jeu dont on a le plus parlé cette année. Pas League of Legends, Fortnite ou le retournement de Call of Duty – non, c’était le cliqueur de chat basé sur un navigateur. Assez bouleversé, ça.

La deuxième place de FIFA 22 n’est pas surprenante compte tenu de sa popularité auprès des streamers. Battlefield 2042 n’est en aucun cas un choc non plus, même si je suis curieux de savoir à quel point cette attention a été négative. Je parie que Lady Dimitrescu est responsable de la majeure partie du succès de Resident Evil Village.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.