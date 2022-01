Google commence à afficher des aperçus de la caméra de sonnette dans At a Glance for Pixels sur Android 12

Google déploie une refonte de son widget At a Glance qui permettra aux propriétaires de Pixel de faire et de voir beaucoup plus directement depuis leurs écrans de verrouillage. Nous obtenons maintenant un bon aperçu de ce qui se passe juste devant nos portes d’entrée avec la possibilité de vérifier notre caméra de sonnette à partir de nos écrans de verrouillage.

Le widget donnera une notification textuelle lorsqu’une sonnette liée indique une activité et affichera même une vue miniature en direct de sa caméra – à partir des sonnettes Nest dans les captures d’écran ci-dessous – au moins dans l’écran de verrouillage. Une nouvelle conception de menu de paramètres pour At a Glance est également en cours de déploiement, mais cela semble être une question distincte de la fonction de caméra de sonnette.

En plus des vues de la caméra de la sonnette, le nouveau At a Glance vous rappellera également lorsque votre lampe de poche est allumée, affichera une alerte de contrôle de sécurité lorsque vous lancerez un compte à rebours à partir de l’application Personal Safety et affichera des informations sur vos appareils connectés, entre autres. Cependant, le rédacteur technique principal d’Esper, Mishaal Rahman, a déclaré qu’il avait testé les fonctionnalités ci-dessus et qu’il n’était pas en mesure de les faire fonctionner.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Il semble qu’un commutateur côté serveur avec la version bêta v13.0.6 de l’application Google ait entraîné ces changements. Vous pouvez jouer à la loterie pour essayer d’obtenir les modifications vous-même en les chargeant via APK Mirror.

Merci: Nick Cipriani, Mishaal Rahman

Google contraint de modifier le fonctionnement des enceintes Nest à la suite de la décision de la Commission commerciale pour Sonos [Update]

Les haut-parleurs compatibles Cast perdent également les commandes de volume du groupe de haut-parleurs

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1263 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang