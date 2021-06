Google commencera à mettre à jour les Chromebooks mensuellement à partir de novembre

Les mises à jour de Chromebook deviennent beaucoup plus rapides à mesure que Google modifie la cadence de son calendrier de publication pour correspondre au navigateur Chrome. À partir du quatrième trimestre 2021 (donc vers octobre), Google commencera à mettre à jour Chrome OS sur une base mensuelle. Ce changement se produira avec la version Chrome OS 96, prévue pour novembre.

Écrivant sur le blog Chromium, Marina Kazatcker, responsable de la version TPM de Chrome OS, a déclaré

Afin de fournir de nouvelles fonctionnalités plus rapidement aux consommateurs tout en continuant à donner la priorité aux piliers clés de Chrome OS – sécurité, stabilité, vitesse et simplicité – Chrome OS passera à un canal stable de 4 semaines à partir de M96 au quatrième trimestre.

En regardant le calendrier de publication de Chrome, Google ignorera Chrome OS 95 pour les Chromebooks. Au lieu de cela, les utilisateurs passeront directement à Chrome OS 96 dans le cadre de la nouvelle cadence. Google ajoutera également un nouveau canal stable beaucoup plus long, permettant aux entreprises et aux écoles de s’en tenir à une version de Chrome OS jusqu’à six mois. Avec Chrome OS récupérant constamment des fonctionnalités et changeant de conception, un minimum de stabilité sera une aubaine pour les utilisateurs.

Comme indiqué ci-dessus, Google a déjà annoncé qu’il accélérerait le cycle de publication de Chrome en mars. Tout comme avec Chrome OS, l’objectif est de permettre aux fonctionnalités d’atterrir beaucoup plus rapidement sur les ordinateurs des utilisateurs. Cela commencera avec Chrome 94 lorsqu’il débarquera fin septembre. Google introduira également une version étendue pour le navigateur Chrome, mais pour huit semaines au lieu de six mois.

