Google compte 6300 employés dans la région de Seattle et investira 7 milliards de dollars dans de nouveaux bureaux aux États-Unis cette année

La pandémie a peut-être renvoyé une grande partie de la main-d’œuvre de Google chez elle. Mais le géant de la recherche étend toujours son empreinte physique, annonçant jeudi qu’il prévoyait d’investir 7 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données dans 19 États américains cette année. Il a également déclaré qu’il créerait 10 000 emplois à temps plein aux États-Unis cette année.

Dans un article de blog intitulé Investir en Amérique en 2021, Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a écrit: «Se réunir en personne pour collaborer et créer une communauté est au cœur de la culture de Google, et ce sera une partie importante de notre avenir.»

Google permet aux employés de travailler à distance jusqu’en septembre et teste l’idée d’une «semaine de travail flexible». Une enquête menée auprès des employés de Google en juillet montré que la plupart veulent revenir au bureau, au moins quelques jours. L’entreprise emploie plus de 135 000 personnes dans le monde.

Google exploite un important centre d’ingénierie sur plusieurs sites de la région de Seattle, y compris un campus en expansion à Kirkland et un nouveau complexe dans le quartier de South Lake Union à l’ombre du siège d’Amazon. La région de Seattle fera partie des plans de croissance de la société, et la société a également annoncé qu’elle prévoyait d’ouvrir son nouveau bureau à Portland, Oregon cette année.

Juste avant la pandémie, lorsque Google a ouvert son immeuble South Lake Union, l’entreprise employait plus de 4 500 personnes dans la région de Seattle. À l’époque, Seattle représentait le deuxième plus grand avant-poste d’ingénierie de la société en dehors de la région de la baie de San Francisco.

L’entreprise affirme maintenant qu’elle emploie 6 300 personnes dans l’État de Washington et qu’elle a généré un impact économique de 17,2 milliards de dollars pour les entreprises de l’État l’année dernière.

Google a été le pionnier dans la création d’avant-postes d’ingénierie dans la région de Seattle, en établissant pour la première fois une opération à Kirkland en 2004. Il existe maintenant plus de 100 centres d’ingénierie dans la région de Seattle – exploités par des géants de la technologie tels qu’Apple, Facebook, Twitter et Salesforce.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré que l’expansion de Google dans son État était une «bonne nouvelle».

«Nous sommes ravis de nous associer avec Google sur ces nouveaux investissements pour soutenir notre main-d’œuvre de la construction et les opportunités d’emploi à long terme dans le génie informatique et les domaines liés à la technologie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Google a des travaux de construction en cours sur son nouveau campus urbain de Kirkland à l’est de Seattle. Il a également signé l’année dernière un accord pour acheter près de 10 acres de terrain chez un concessionnaire automobile juste en bas de la rue à Kirkland.

La construction est également en cours au bloc 38 au 520 Westlake, l’un des cinq bâtiments qui composeront le campus de Google de 900 000 pieds carrés à South Lake Union, à proximité du siège mondial d’Amazon.