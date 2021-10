Google concevra exclusivement des applications iOS

16/10/2021 à 13:06 CEST

Google a expliqué qu’il supprimerait progressivement l’utilisation d’éléments d’interface Material Design dans ses applications iOS en faveur du propre UIKit d’Apple. Jeff Verkoeyen, responsable de la conception iOS de la société, a expliqué le changement dans un fil Twitter.

Présenté en 2014, Material Design est le langage de conception interne de Google. L’entreprise l’a utilisé pour unifier l’apparence de ses applications et services sur diverses plateformes. Selon Verkoeyen, Google a basculé ses bibliothèques de composants iOS open source en mode maintenance plus tôt cette année après avoir effectué une « évaluation approfondie » de ce que signifie créer une expérience Google « distinctive » sur iOS.. Ce qu’il a découvert, c’est que bon nombre des éléments personnalisés qu’il a commencé à créer il y a près d’une décennie pour combler les lacunes du langage de conception UIKit ne sont plus nécessaires.

Cette année, mon équipe a fait passer les bibliothèques de composants Material open source pour iOS en mode maintenance. Pourquoi? Un … – Jeff Verkoeyen (@featherless) 7 octobre 2021

« Avec l’introduction de SwiftUI et des améliorations significatives de UIKit dans iOS 14+, il n’a jamais été aussi simple de créer une excellente expérience de marque avec une petite quantité de code », a expliqué Verkoeyen dans son fil.