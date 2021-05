Google conclut un abonnement aux actualités; lance une vitrine d’actualités en Inde

Le service sera disponible en anglais et en hindi à partir d’aujourd’hui

Après avoir lancé son modèle d’abonnement dans des pays tels que l’Australie, le Royaume-Uni, l’Argentine, entre autres, et après avoir été confronté à de vives critiques sur la façon dont Google domine le secteur de la publicité en ligne, le géant de la technologie a annoncé mardi le déploiement de Google News Showcase en Inde, son programme d’abonnement et de licence pour les éditeurs. «Avec un plus grand nombre de consommateurs plus jeunes et de nouveaux utilisateurs d’Internet tirant parti de la portée de l’accès numérique, ce programme incite et aide les éditeurs d’actualités à organiser un contenu de haute qualité sur les plates-formes Google Actualités et Discover, connectant les lecteurs aux informations dont ils ont besoin», Sanjay Gupta, vice-président , A déclaré Google Inde.

Le service sera disponible en anglais et en hindi à partir d’aujourd’hui. En ce qui concerne le modèle commercial, Google a signé des accords de licence avec 30 éditeurs, dont The Indian Express Group, Business Standard, The Hindu Group, entre autres. L’accord comprend divers aspects, notamment la découvrabilité des actualités, l’image de marque du flux, ainsi que le fait que Google paiera les éditeurs pour partager du contenu derrière le paywall. Pour commencer, une certaine partie du contenu global qui se trouve derrière le paywall sera mise à la disposition des utilisateurs pour une lecture gratuite pendant une certaine période. Une fois qu’un utilisateur s’est habitué, il sera redirigé vers les pages d’abonnement de ces éditeurs, les exhortant à payer pour le contenu. D’autres modèles incluent le paiement de vues supplémentaires au nom des utilisateurs. Cependant, cela variera d’un éditeur à l’autre, a-t-il déclaré.

Google a déclaré qu’il octroyait des licences pour la conservation éditoriale du contenu et pour qu’il soit développé dans les panneaux. À partir de mardi, News Showcase sera disponible pour les utilisateurs de l’application Google Actualités sur Android et iOS.

Les panneaux Google News Showcase permettront aux éditeurs de donner un contexte supplémentaire sur une histoire afin que le public puisse mieux comprendre. En outre, les modèles de panneaux ont été conçus pour afficher du contenu éditorial, affirme la firme de technologie. Selon Google, News Showcase ramènera tout le trafic vers les sites Web des éditeurs, garantissant ainsi aux utilisateurs de continuer à développer des relations plus profondes avec eux grâce à ce programme. Le contenu des éditeurs sera initialement disponible en anglais et en hindi. «Nous payons également les éditeurs pour qu’ils aient accès au contenu protégé par un paywall afin de fournir aux utilisateurs un accès gratuit à certains contenus, permettant aux gens d’essayer du contenu qu’ils n’auraient peut-être pas vu autrement pendant leur parcours pour devenir abonné», Brad Bender, vice-président , gestion des produits, Actualités, Google, a déclaré. Lancé en octobre 2020, News Showcase est actuellement en ligne dans dix pays dont le Brésil, le Japon, le Canada, l’Argentine, entre autres avec plus de 700 accords signés avec des publications d’actualités.

De plus, dans le cadre de son programme de croissance numérique RNB, il aidera 20 salles de presse de petite et moyenne taille à se transformer numériquement. Ces rédactions devraient être fonctionnelles pendant 12 mois et devraient avoir des employés entre deux et 100 et pourraient être n’importe quelle organisation allant de l’ONG aux chaînes de presse locales et aux acteurs de la presse écrite. Il annoncera les détails en juin. La société a également accordé une subvention d’un million de dollars via Google.org à Internews pour former des journalistes, des vérificateurs de faits, des universitaires et des ONG à lutter contre la désinformation et les fausses informations.

Lire aussi: La télévision est devenue le média préféré pour les publicités politiques lors des élections au Tamil Nadu et au Kerala: TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.