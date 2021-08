Google confirme que le Pixel 5a remplace de manière prévisible le Pixel 5, 4a 5G car les deux appareils sont abandonnés

Dans un geste qui était attendu, Google a confirmé que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G ont été abandonnés. Le Google Pixel 5a a été annoncé plus tôt cette semaine et remplacera les deux combinés de la gamme actuelle d’appareils de la société. Comme alternative pour ceux qui veulent l’un des meilleurs téléphones Android bon marché, le Pixel 4a standard restera disponible auprès de Google et d’autres détaillants.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Digital Trends. Dans une déclaration fournie à Android Central, un porte-parole de Google a proposé ce qui suit :

Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que le Google Store aux États-Unis vende les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines à venir après le lancement du Pixel 5a (5G). Le Pixel 5a (5G) est une excellente option pour les clients et offre des mises à niveau matérielles précieuses par rapport au Pixel 4a (5G), le tout à un prix inférieur.

L’écriture est sur le mur depuis que les niveaux de stock semblaient fluctuer de manière plutôt frustrante avant l’annonce du Pixel 5a. Maintenant, Google a confirmé ce à quoi nous nous attendions tous, et si vous voulez un Pixel “haut de gamme”, vous devrez continuer à attendre jusqu’aux débuts du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro plus tard cette année.

Lorsque vous placez le Pixel 5a à côté du Pixel 4a 5G et du Pixel 5, il est tout à fait logique de comprendre pourquoi Google a pris cette décision. Essentiellement, le 5a intègre toutes les meilleures fonctionnalités des deux appareils et offre une valeur fantastique sur le marché du milieu de gamme avec sans doute le meilleur système de caméra sur un appareil à moins de 500 $.

Avec le Pixel 5a, vous trouverez une autonomie de batterie assez incroyable associée au meilleur d’Android et au même système de caméra que le Pixel 5. Le design reste fidèle à la série d’appareils Pixel A, avec une finition sourde et mate. avec une caméra selfie perforée. Il existe également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière qui continue d’être une excellente décision, au lieu d’opter pour un capteur sous-écran que l’on trouve dans certains des meilleurs téléphones Android.

