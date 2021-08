Google confirme que le Pixel 6 Pro sera “cher”

TL;DR

Google a confirmé que le Pixel 6 Pro serait “cher”. Les détails proviennent de Rick Osterloh dans une interview avec l’Allemand Der Spiegel. Le Pixel 6 Pro et le Pixel 6 vanille devraient faire leurs débuts dans les prochains mois.

Google a officiellement dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro hier, divulguant quelques détails juteux dans le processus. Cependant, un détail clé qui n’a pas été mentionné était le prix. Maintenant, Rick Osterloh de Google a laissé entendre que le Pixel 6 Pro pourrait être une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent un prix modique.

Dans une interview avec la publication allemande Der Spiegel (via l’utilisateur Reddit u/Dr-Sommer), Osterloh confirme que le Pixel 6 Pro « sera cher ». Le vice-président principal des appareils et services de Google décrit également le téléphone comme un “produit haut de gamme grand public” et laisse entendre que le prix plus élevé prend en charge la “dernière technologie” utilisée.

Habituellement, les entreprises minimisent le prix d’un produit, surtout s’il est plus cher que les itérations précédentes. Mais Osterloh pense apparemment que c’est un signal d’intention de Google.

Voir l’échange complet traduit par machine ci-dessous :

SPIEGEL: Google vend ses propres smartphones depuis 2010. Les nouveaux appareils sont-ils une tentative de gagner des parts de marché sur le segment premium ?

Osterloh: Nous n’avons pas été dans le segment phare des smartphones au cours des deux dernières années – et avant cela, pas vraiment. Mais le Pixel 6 Pro, qui coûtera cher, a été conçu spécifiquement pour les utilisateurs qui souhaitent la dernière technologie. C’est une nouvelle approche importante pour nous, et nous pensons qu’elle nous aidera à être attractifs sur de nouveaux segments de marché. Mais le Pixel 6 appartient également au segment supérieur et peut suivre les produits concurrents. Je le décrirais comme un « produit haut de gamme grand public ».

Pixel 6 Pro : Un vrai flagship de Google ?

À 699 $, le Pixel 5 alimenté par Snapdragon 765G a rivalisé avec le Samsung Galaxy S20 FE et OnePlus Nord au lancement. Les deux sont d’excellents appareils, mais aucun n’est considéré comme le summum de l’offre de leur entreprise. Le Pixel 6 Pro annonce apparemment un changement dans la philosophie de Google.

Nous avons déjà une idée de ce à quoi nous attendre aussi. Les premiers détails pratiques indiquent un écran QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces avec le SoC Tensor personnalisé de Google. Un nouveau matériel de caméra est attendu, avec un vivaneau à zoom optique 4x.

Bien sûr, Osterloh ne nous donne pas de nombre réel, même lorsqu’il est demandé par Der Spiegel, donc “cher” est vraiment à interprétation. Mais si Google vise vraiment le véritable marché phare, le Pixel 6 Pro pourrait être le premier appareil de sa famille à franchir la barre des 1 000 $.

Où pensez-vous que Google fixera le prix du Pixel 6 Pro ? Combien seriez-vous prêt à payer ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.