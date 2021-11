Google confirme que le successeur du Pixelbook n’arrivera pas de sitôt

Le successeur tant attendu de Google Pixelbook n’arrivera pas avant 2023. La nouvelle a été révélée par un porte-parole de Google lors d’un événement presse Qualcomm à Londres, selon nos confrères de Trusted Reviews.

Chrys Tsolaki, responsable des partenaires commerciaux pour les Chromebooks chez Google, a déclaré que la société ne sortira pas de nouvel ordinateur portable Pixelbook en 2022. Cependant, Tsolaki n’a pas exclu la possibilité d’un nouveau lancement de Pixelbook au-delà de 2022.

Le Pixelbook de première génération de Google, sorti en 2017, offrait des spécifications haut de gamme à un prix de départ de 999 $. Étant donné que même les meilleurs Chromebooks étaient vendus à un prix beaucoup plus bas à l’époque, le Pixelbook n’a pas exactement mis le feu aux tableaux de vente.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En 2019, Google a présenté le Pixelbook Go, un Chromebook plus abordable avec un écran 4K en option. Depuis lors, Google n’a pas lancé de nouveau Chromebook. Le Pixelbook Go, cependant, continue d’être en vente. Le Pixelbook original a été abandonné en septembre de l’année dernière.

Comme les téléphones de la série Pixel 6, le prochain Pixelbook de Google pourrait être alimenté par des puces personnalisées. Nikkei Asia a rapporté en septembre que Google travaillait actuellement sur de nouveaux chipsets basés sur les plans d’Arm pour les appareils Chrome OS.

Le rapport affirmait également que Google prévoyait de commencer à utiliser les puces à partir de 2023 environ. En fabriquant ses propres puces, Google espère apparemment différencier ses produits de la même manière qu’Apple le fait.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Complétez votre bibliothèque virtuelle

Ce sont les meilleurs jeux disponibles sur l’Oculus Quest 2

Les jeux Oculus Quest 2 sont améliorés avec les derniers graphismes et vous permettent de profiter d’expériences VR sans connexion. Mais les jeux Oculus Store peuvent coûter cher, vous ne voulez donc pas gaspiller votre argent. Voici les meilleurs jeux disponibles dans vos genres préférés.