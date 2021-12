Google confirme que les jeux Android arriveront sur les PC Windows en 2022 : Détails

Selon les rapports, plus de 2,5 milliards d’utilisateurs accèdent à l’écosystème Google Play Games chaque mois.

Google introduira une application autonome pour amener Google Play Games sur Windows, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux Android sur des PC Windows directement depuis Google, à partir de 2022.

Le géant de la technologie a annoncé ses plans lors des Game Awards 2021. Google permettra également aux utilisateurs de basculer simultanément entre les téléphones et tablettes Android, les PC Windows et les Chromebooks. Cependant, la société appartenant à Alphabet n’a pas confirmé si la gamme complète de titres Google Play serait disponible sur le nouveau service PC.

Google a teasé l’arrivée de Google Play Games sur Windows lors des Game Awards. Cette décision apportera au PC Windows l’un des plus grands écosystèmes de jeu et permettra aux jeux d’accéder à des centaines de titres Android à partir des ordinateurs de bureau.

Le directeur produit Google des jeux sur Android et Google Play, Greg Hartrell, a déclaré à The Verge qu’à partir de 2022, les jeux pourraient profiter de leurs jeux Google Play préférés sur davantage d’appareils, en basculant de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et un PC Windows.

Hartrell a déclaré que le produit construit par Google apporterait le meilleur de Google Play Games à davantage d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, ajoutant que la société était ravie d’étendre la plate-forme pour que les joueurs puissent profiter de leurs jeux Android préférés.

L’application pour Windows a été conçue en tenant compte des commentaires de la communauté et des développeurs. Un porte-parole de Google a également déclaré à The Verge que la société avait créé l’application elle-même.

L’application permettra également aux joueurs de reprendre les jeux sur un PC après avoir joué sur un téléphone, une tablette ou un Chromebook. Cependant, Google est resté discret sur les détails de la technologie qu’il utilise pour émuler les applications Android sur Windows.

Les applications Android pour Windows existent depuis longtemps, des solutions d’émulation de courtoisie. Avec le lancement de Windows 11, Microsoft a directement intégré sa propre technologie d’émulation Android dans la plateforme.

