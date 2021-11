Google confirme que les Pixel 6 et 6 Pro ne se chargent pas réellement à 30 W

Plus tôt ce mois-ci, les employés d’Android Authority ont testé le chargeur officiel de 30 W de Google avec la série Pixel 6 et ont découvert que les deux téléphones peuvent se charger à un maximum de 22 W. Dans un nouvel article sur la page d’aide du téléphone Pixel, Google a maintenant expliqué comment la charge fonctionne sur les téléphones Pixel 6 et a confirmé qu’ils ne prennent pas en charge les vitesses de charge de 30 W.

Google affirme avoir optimisé la batterie lithium-ion des Pixel 6 et 6 Pro « pour des taux de charge élevés lorsque le niveau de la batterie est faible ». Il affirme que le Pixel 6 standard peut atteindre 50 % de charge en 30 minutes environ à l’aide du chargeur USB-C 30 W de Google et atteindre le marché de 80 % en une heure environ. Pour maximiser la longévité de la batterie, les téléphones Pixel 6 réduisent progressivement la puissance de charge une fois que la batterie est presque pleine.

Alors que le Pixel 6 a une vitesse de charge filaire maximale de 21 W, le Pixel 6 Pro atteint 23 W. Cela signifie que les derniers téléphones Pixel de Google prennent en charge des vitesses de charge plus lentes que certains des meilleurs téléphones Android à petit budget. La plupart des produits phares Android, y compris la série Galaxy S21 de Samsung, prennent en charge une charge filaire d’au moins 25 W.

En conséquence, le nouveau chargeur 30W peut vous faire gagner seulement dix minutes par rapport au chargeur 18W plus ancien et moins cher. Les tests d’Android Authority ont révélé qu’il faut 121 minutes pour charger complètement un Pixel 6 Pro avec le chargeur USB PD 18W, tandis que le chargeur USB PD PPS 30W prend 111 minutes.

Même si les pages de produits Pixel 6 et 6 Pro sur le site Web de Google ne mentionnent pas la vitesse de charge maximale prise en charge par les deux téléphones, la fiche technique suggère qu’ils peuvent tirer pleinement parti du nouveau chargeur 30 W de l’entreprise.

